Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
研究者を対象とした45秒の魅力的な説明ビデオを開発し、新しい方法論や発見を詳細に説明し、高度なデータビジュアライゼーションを活用します。ビジュアルスタイルは情報豊かで視覚的に豊かであり、プロフェッショナルなストックメディアを使用して複雑な概念を説明し、正確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、研究論文を迅速に魅力的なビジュアルに変換し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートで明確さを向上させます。
サンプルプロンプト2
オンラインコースのための30秒のプロモーションビデオを制作し、質の高い教育コンテンツを求める見込み学生をターゲットにします。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、鮮やかな学術テンプレートを使用し、画面上のテキストで主要な利点を強調し、アップビートでモチベーションを高める音楽トラックを組み合わせます。この作品は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンが自動字幕/キャプションと組み合わさり、非常にアクセスしやすくプロフェッショナルなオンライン学習プレビューの作成を簡単にする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
学術ビデオ制作チーム向けに75秒の高インパクトビデオを設計し、AI学術ビデオジェネレーターを使用して高品質な教育コンテンツを作成する効率的なプロセスを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、スムーズなトランジションと高解像度のビジュアルを使用し、明確で洗練された声でサポートします。HeyGenの高度なボイスオーバー生成と柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートが、すべてのプラットフォームでのプロフェッショナルな配信を保証し、学術的な作品のリーチを最適化する方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学術評価ビデオメーカーの使い方

学術的な洞察を魅力的で高品質なビデオ評価に変換し、複雑な情報を効果的に伝えます。

1
Step 1
評価スクリプトを作成
学術評価スクリプトを作成または貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを迅速にビデオシーンに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
評価を伝えるために多様なAIアバターから選択します。これらのAIアバターは、自然な動きと表情であなたの物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
メディアライブラリから関連するメディアを統合してポイントを説明し、説得力のある配信のためにリアルなボイスオーバー生成を行います。
4
Step 4
学術ビデオをエクスポート
学術評価ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。プラットフォーム全体で共有する準備が整った高品質のコンテンツを制作します。

使用例

学習のエンゲージメントと保持力を向上

AIを活用して、学習者のエンゲージメントと知識の保持力を大幅に向上させる動的な学術評価ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして学術ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、教育ビデオの制作を効率化する高度なAI学術ビデオジェネレーターです。AIアバターとAIナレーションを活用して、複雑なスクリプトを魅力的な学術ビデオに効率的に変換します。

HeyGenは学術ビデオ制作にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトからビデオへの変換機能や多様な学術テンプレートを含む包括的なツールを提供します。ユーザーはデータビジュアライゼーションやアニメーショングラフィックスを組み込んで、オンラインコースや研究発表のための魅力的な説明ビデオを作成できます。

HeyGenはすべての教育者と研究者に適していますか？

もちろんです。HeyGenは直感的な教育ビデオメーカーとして設計されており、教育者や研究者が高度な技術スキルを必要とせずに高品質な学術ビデオを作成できるようにします。テキストからビデオへの作成は、さまざまな学習環境でのコンテンツ配信を簡素化します。

HeyGenは高品質な学術評価ビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは4K品質のエクスポート機能を備えたプロフェッショナルな学術評価ビデオの制作をサポートします。プラットフォームは、評価に使用されるすべての学術ビデオが洗練され、影響力のあるプレゼンテーションを維持することを保証します。