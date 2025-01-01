手軽に作成できる学術会議ビデオメーカー

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、魅力的な学術ビデオや会議プレゼンテーションを迅速に作成します。

バーチャルAIアバターが新しい研究成果を専門的に紹介する、学術会議向けの魅力的な60秒動画を作成してください。最先端の発見に興味を持つ科学的な観衆をターゲットに、クリーンでモダンなビジュアルスタイルと、HeyGenのAIアバターによる自信に満ちた明瞭なナレーションを用いて、複雑な情報を明確に伝えます。

最近の学術論文を要約した45秒の動画アブストラクトをデザインし、ジャーナル編集者や査読者を対象にします。ビジュアルスタイルは情報的でクリーンにし、アニメーションテキストとシンプルなグラフィックスを組み込み、正確なナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた要約を効率的に洗練されたビデオプレゼンテーションに変換します。
教育用ビデオメーカーを使用して、オンラインコースのための魅力的な30秒のプロモーションビデオを開発します。見込みのある学生や生涯学習者をターゲットに、親しみやすく視覚的に魅力的なスタイルで、励ましのある明瞭なナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、主要な学習成果を強調する魅力的なビジュアルストーリーを迅速に組み立てます。
内部の研究チーム向けに、プロジェクトのマイルストーンや今後の会議発表についての15秒の短いビデオアナウンスメントを作成します。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルにし、重要な情報に焦点を当てた明確で簡潔なナレーションを提供します。HeyGenのナレーション生成を利用して、学術ビデオの更新に自然な音声のナレーションを作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学術会議ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルで影響力のある学術ビデオや会議プレゼンテーションを簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を選択
事前にデザインされたテンプレートから選ぶか、新たに開始し、学術ビデオのプレゼンターとして魅力的なAIアバターを選択します。
2
Step 2
研究内容を入力
学術スクリプトをエディターに貼り付けて、プレゼンテーションのための自然な音声生成を自動的に行います。
3
Step 3
視覚要素を強化
統合されたメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、関連する画像、ビデオ、カスタムデータビジュアライゼーションでビデオを向上させます。
4
Step 4
仕上げと共有
正確な字幕/キャプションを追加して、視聴者に対するアクセス性と明確さを確保し、会議ビデオをエクスポートする前に仕上げます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な学術ソーシャルコンテンツを制作

研究、会議のハイライト、ビデオアブストラクトを広範なコミュニティに効果的にプロモートするための魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的な魅力を持つ学術会議ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、研究の「スクリプト」を多様な「テンプレート」とリアルな「AIアバター」を使用して魅力的な「学術会議ビデオ」に変換する力を提供します。この創造的な柔軟性により、非常に個性的でプロフェッショナルな「ビデオプレゼンテーション」を実現します。

HeyGenが研究者にとって強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストスクリプトから直接「AIアバター」と「AIナレーション」を活用して「学術ビデオ」の作成を簡素化します。これにより、研究者は高度な技術スキルを必要とせずに高品質な「ビデオプレゼンテーション」を作成できる効率的な「AIビデオジェネレーター」となります。

HeyGenは魅力的なビデオアブストラクトを作成し、データを効果的に視覚化するのに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、影響力のある「ビデオアブストラクト」を作成し、「データの視覚化」を強化するための優れた「教育用ビデオメーカー」として機能します。さまざまなメディアを統合し、メッセージを明確に伝え、高品質で出力します。

HeyGenはオンラインコースや教育コンテンツのための多用途なビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

多用途な「ビデオメーカー」として、HeyGenはあなたの書かれた資料から魅力的な「オンラインコース」や多様な「教育ビデオ」の制作を支援します。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」や自動「字幕/キャプション」などの機能を備え、HeyGenはどのような学習環境でもコンテンツがアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。