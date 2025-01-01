私たちについてのビデオメーカー：ブランドストーリーを簡単に作成
直感的なテンプレートとシーンを活用して、売上を伸ばしトラフィックを増やす魅力的な「私たちについてのビデオ」を作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした30秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインし、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを向上させることを目指します。この短くダイナミックな作品は、テンポの速い編集、モダングラフィックス、アップビートでトレンドの音楽を特徴とします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、さまざまな「ソーシャルメディア」チャンネル向けに迅速かつ効果的に「ビデオを作成」する方法を紹介します。
非技術系のマーケティングチームや起業家志望者向けに、強力な「ビデオエディター」の使いやすさを示す45秒の魅力的な説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的かつシンプルであり、落ち着いた安心感のある背景音楽とフレンドリーなボイスオーバーを伴います。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能とリアルな「AIアバター」を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成する方法を示します。
eコマース起業家やプロダクトマネージャー向けに、特に「売上を伸ばす」ことを目的とした新製品を紹介する60秒のセールスビデオの力を解き放ちます。この洗練された説得力のあるビデオは、鮮やかな製品ビジュアル、プロフェッショナルなボイスオーバー、そしてインスパイアリングな背景音楽を使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」がメッセージの明確さとリーチをどのように向上させ、ユーザーが効果的に提供物を提示するのを助けるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと多様なカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。この強力なビデオメーカーはワークフローを効率化し、ビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenはビジネスビデオ制作にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやテキスト-ビデオ機能などの高度なAI機能を活用して、魅力的なビジネスビデオを制作するのを助けます。シンプルなスクリプトから「私たちについてのビデオ」のようなダイナミックなコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenで作成したビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なビデオエディターとして機能し、ビデオをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを組み込み、さまざまなシーンやテンプレートから選んで、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenはソーシャルメディアのエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なビデオを作成するための多用途なツールを提供します。高品質なビデオコンテンツを制作することで、売上を効果的に伸ばし、オンラインプレゼンスへのトラフィックを増やすことができます。