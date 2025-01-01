小規模ビジネスオーナーやスタートアップ向けに、プロフェッショナルで温かみのあるブランド紹介を目的とした60秒の「私たちについてのビデオ」を作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、信頼性があり、フレンドリーで元気な背景音楽と明確で簡潔なナレーションを使用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がどのように制作プロセスを簡素化し、数分で「私たちについてのビデオメーカー」になれるかを強調します。

ビデオを生成