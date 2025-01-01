A/Bテストをマスターする: あなたのAI A/Bテストトレーニングビデオジェネレーター

スクリプトから多様なA/Bテストビデオバージョンを迅速に生成し、優れた視聴者エンゲージメントのためにマーケティングキャンペーンを最適化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやデジタルマーケターを対象にした60秒の簡潔な指導ビデオを作成し、HeyGenがマーケティングキャンペーン用のビデオをどのように簡単に最適化できるかを説明します。視覚スタイルはクリーンでチュートリアルのようにし、フレンドリーでプロフェッショナルなナレーションがユーザーをダイナミックなビデオテンプレートのカスタマイズ方法に導きます。自動字幕の追加や様々なシーン変更を強調し、複数のバージョンで視聴者のエンゲージメントをテストする容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーやマーケティングアナリスト向けに、AIアバターが異なるビデオアプローチのA/Bテストに与える重要な影響に焦点を当てた30秒の説得力のある説明ビデオを開発します。洗練された情報豊かな視覚プレゼンテーションと自信に満ちた権威あるナレーションを使用します。HeyGenの多様なAIアバターがどのように簡単に交換でき、様々なナレーション生成オプションと組み合わせてパフォーマンスを分析し、最大のコンバージョンを目指してビデオを最適化するかを紹介します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスやキャンペーンマネージャーを対象にした50秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、HeyGenがターゲットマーケティング用のビデオ生成をどのように革新するかを示します。視覚と音声スタイルは説得力があり、インスパイアリングで、エネルギッシュなカットと熱意あるナレーションを使用します。HeyGenが異なるCTAを持つ複数のビデオオプションを迅速に生成し、エクスポートして、分析に基づいたデータ駆動型の意思決定を可能にする方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

A/Bテストトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

マーケティングキャンペーンやトレーニングモジュールのA/Bテスト用に複数のビデオバージョンを簡単に作成し、最大の視聴者エンゲージメントとインパクトを最適化します。

1
Step 1
初期ビデオを作成する
ベースとなるビデオコンテンツを生成することから始めます。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、トレーニングやプロモーション素材の基盤を設定します。
2
Step 2
ユニークなA/Bテスト要素を追加する
A/Bテストのために異なる要素をカスタマイズしてバリエーションを導入します。リアルなAIアバター、多様なナレーション生成、または異なるCTAを利用して、比較分析のために複数のビデオバージョンを作成します。
3
Step 3
最終的な強化を適用する
ビデオバージョンを洗練し、明確さとリーチを最大化します。自動字幕/キャプションを追加して、すべてのA/Bテストバリエーションでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
結果をエクスポートして分析する
配信とテストのために異なるビデオバージョンを準備します。最適化されたビデオを様々なアスペクト比でエクスポートし、視聴者のエンゲージメントを分析し、ターゲットオーディエンス向けにビデオを効果的に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルメディアビデオ生成

魅力的なソーシャルメディアビデオの複数バージョンを迅速に生成し、異なるクリエイティブ戦略のA/Bテストに最適です。

よくある質問

HeyGenは私のA/Bテストビデオキャンペーンをどのように強化できますか？

HeyGenはAIアバターとダイナミックなビデオテンプレートを使用して、プロモーションビデオの複数バージョンを迅速に作成し、効果的なA/Bテストを可能にし、マーケティングキャンペーンでの視聴者エンゲージメントを最適化します。

HeyGenはビデオ生成にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバター、スクリプトからのシームレスなテキスト-ビデオ変換、自然なナレーション生成を提供し、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenでA/Bテスト用に作成したビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはロゴや色のブランディングコントロール、自動字幕、様々なビデオサムネイルなどの広範なカスタマイズオプションを提供し、A/Bテストプロモビデオメーカーのコンテンツがブランドに完全に一致するようにします。

HeyGenはどのようにしてビデオのパフォーマンスを最適化するのに役立ちますか？

HeyGenは異なるビデオの長さやCTAを迅速に作成し、反復することができ、A/Bテストの洞察に基づいてビデオを最適化し、マーケティングキャンペーン全体の視聴者エンゲージメントを向上させます。