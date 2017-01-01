生成AIの用語と定義をマスターする
大規模言語モデルのような複雑な生成AIの概念を解明し、HeyGenでスクリプトから驚くべきテキストビデオを簡単に作成しましょう。
AI学生やデータサイエンティストを対象に、「ニューラルネットワーク」の複雑な仕組みとその開発における「トレーニングデータ」の重要な役割を掘り下げる2分間の教育ビデオを作成してください。ビデオは詳細で分析的な視覚アプローチを採用し、権威ある声でのナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な説明を視覚例と正確に一致させてください。
クリエイティブなプロフェッショナルやデジタルアーティスト向けに、「プロンプトエンジニアリング」の力と「テキストから画像へのモデル」での応用を示す実用的な90秒のガイドを作成してください。このビデオは、活気に満ちた想像力豊かな視覚スタイルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意ある声を伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、クリエイティブなヒントやプロンプトの例を効果的に伝えてください。
研究者や高度な開発者向けに、「生成的敵対ネットワーク（GAN）」の革新的なアーキテクチャと応用を紹介する1.5分の情報ビデオをデザインしてください。視覚と音声スタイルは最先端で未来的にし、ダイナミックなビジュアルと自信に満ちた権威あるトーンを強調します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、主要な技術用語と概念を含めることで理解を深めてください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように生成AIを活用してビデオを作成していますか？
HeyGenは高度な「生成AI」と「大規模言語モデル」を利用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルな「AIアバター」とダイナミックな「ボイスオーバー生成」を特徴としています。この革新的な「テキストからビデオモデル」はコンテンツ制作を効率化します。
HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供しており、ロゴやブランドカラーを簡単に統合できます。また、さまざまな「テンプレートとシーン」から選択して、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenのAIを使用してビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenでは、スクリプトを入力するだけで、「AIツール」が「AIアバター」と自然な「ボイスオーバー生成」を備えた完全なビデオを生成します。さらに、広範なアクセス性を確保するために自動「字幕/キャプション」を追加してコンテンツを強化することができます。
HeyGenは異なるビデオフォーマットやメディア統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームやデバイスに適した柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供しています。ユーザーは「メディアライブラリ/ストックサポート」を通じて独自のアセットを統合し、豊かな「マルチモーダルAI」体験を作り出すことができます。