生成AIの用語と定義をマスターする

大規模言語モデルのような複雑な生成AIの概念を解明し、HeyGenでスクリプトから驚くべきテキストビデオを簡単に作成しましょう。

「生成AI」の基本概念と「大規模言語モデル」が業界をどのように変革しているかを説明する1分間の魅力的なビデオを制作してください。AI初心者や技術愛好家向けに、視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明確でわかりやすいナレーションを行います。HeyGenのAIアバターを活用して情報を魅力的に伝え、洗練されたプレゼンテーションを実現してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AI学生やデータサイエンティストを対象に、「ニューラルネットワーク」の複雑な仕組みとその開発における「トレーニングデータ」の重要な役割を掘り下げる2分間の教育ビデオを作成してください。ビデオは詳細で分析的な視覚アプローチを採用し、権威ある声でのナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な説明を視覚例と正確に一致させてください。
サンプルプロンプト2
クリエイティブなプロフェッショナルやデジタルアーティスト向けに、「プロンプトエンジニアリング」の力と「テキストから画像へのモデル」での応用を示す実用的な90秒のガイドを作成してください。このビデオは、活気に満ちた想像力豊かな視覚スタイルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意ある声を伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、クリエイティブなヒントやプロンプトの例を効果的に伝えてください。
サンプルプロンプト3
研究者や高度な開発者向けに、「生成的敵対ネットワーク（GAN）」の革新的なアーキテクチャと応用を紹介する1.5分の情報ビデオをデザインしてください。視覚と音声スタイルは最先端で未来的にし、ダイナミックなビジュアルと自信に満ちた権威あるトーンを強調します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、主要な技術用語と概念を含めることで理解を深めてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI生成用語を理解する方法

生成AIの力を解き放ち、最先端のコンテンツ制作と革新を推進するための重要な用語と定義を理解しましょう。

1
Step 1
コアAI概念を選択する
まず、「人工知能」（AI）自体のような基本的な用語を理解することから始めましょう。HeyGenは「AIアバター」などのさまざまなAIコンポーネントを利用して、スクリプトを生き生きとさせます。
2
Step 2
生成AIの方法を選ぶ
新しいコンテンツの作成を可能にする「生成AI」に取り組みましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能はその一例で、書かれた言葉をダイナミックな視覚物語に変換します。
3
Step 3
モデルタイプの知識を追加する
「大規模言語モデル」（LLM）のような特定のモデルに精通し、「ボイスオーバー生成」などのタスクにおいて重要です。これらのモデルは膨大なデータセットで訓練され、人間のようなスピーチを生成します。
4
Step 4
プロンプトエンジニアリングの原則を適用する
AIの出力を導く効果的な入力を作成する技術である「プロンプトエンジニアリング」を理解しましょう。このスキルは、HeyGenのようなツールからの結果を最大化し、「字幕/キャプション」の精度からビデオスタイルに至るまで影響を与えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高度なAI用語を明確にする

.

複雑なAI用語と定義をわかりやすいビデオコンテンツに翻訳し、すべての人の学習と理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように生成AIを活用してビデオを作成していますか？

HeyGenは高度な「生成AI」と「大規模言語モデル」を利用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルな「AIアバター」とダイナミックな「ボイスオーバー生成」を特徴としています。この革新的な「テキストからビデオモデル」はコンテンツ制作を効率化します。

HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供しており、ロゴやブランドカラーを簡単に統合できます。また、さまざまな「テンプレートとシーン」から選択して、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenのAIを使用してビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenでは、スクリプトを入力するだけで、「AIツール」が「AIアバター」と自然な「ボイスオーバー生成」を備えた完全なビデオを生成します。さらに、広範なアクセス性を確保するために自動「字幕/キャプション」を追加してコンテンツを強化することができます。

HeyGenは異なるビデオフォーマットやメディア統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームやデバイスに適した柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供しています。ユーザーは「メディアライブラリ/ストックサポート」を通じて独自のアセットを統合し、豊かな「マルチモーダルAI」体験を作り出すことができます。