プロフェッショナルな結果を実現する究極の4Kビデオクリエイター

手間をかけずに高解像度のプロフェッショナルなビデオを作成しましょう。スクリプトからビデオへのAI機能を活用して、あなたのアイデアを即座に実現させます。

小規模ビジネスのオーナーを対象に、高解像度ビデオでマーケティングを向上させたいと考えている方々へ、1分間の魅力的なプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーン、そして明るく照らされ、製品の詳細を生き生きと示すべきです。それに加え、活気のある企業向けのバックグラウンドミュージックと、HeyGenのオフボイス生成機能を使用して生成された権威あるナレーションが補完します。これは、4kビデオクリエーターがブランドの存在感を高める方法の優れた例として機能します。
クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

レビュー

4Kビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なプラットフォームで、努力せずに素晴らしい4Kビデオを作成しましょう。あなたのアイデアを高解像度のビジュアルストーリーに変え、人工知能でさらに向上させましょう。

1
Step 1
あなたのプロジェクトを作成してください
新しいビデオプロジェクトを始めて、プロフェッショナルなテンプレートから選ぶか、自分のメディアをアップロードするか、またはAIアバターを使用してコンテンツを生成して、あなたのアイデアに命を吹き込みます。
2
Step 2
魅力的な要素を追加する
ワンクリックでナレーションにボイスオーバーを追加し、音楽を取り入れ、強力な編集ツールでテキストをカスタマイズして、あなたの物語を向上させましょう。
3
Step 3
ビジュアルを完璧にしよう
ビデオの外観を調整してください。アスペクト比のリサイズを変更して、さまざまなプラットフォームに適応させ、コンテンツが常にプロフェッショナルに見えるようにしてください。
4
Step 4
4Kでビデオをエクスポートしてください
完成したら、驚くべき4K解像度でビデオを簡単にエクスポートし、最大の明瞭さとインパクトを得るために私たちのスムーズなエクスポート機能を活用してください。

ユースケース

4Kビデオ制作の強力な体験を求める方々へ、HeyGenは高品質でプロフェッショナルレベルのビデオを簡単に作成できるようにします。人工知能を活用してビデオ制作を向上させ、高い視覚的基準を満たす魅力的なコンテンツを生成します。

顧客の成功事例

よくある質問

HeyGenは4K高解像度のビデオ作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは4Kビデオを作成するための強力なツールとして設計されており、印象的な高解像度ビデオを制作することができます。プロフェッショナルな品質のコンテンツを作成し、エクスポートすることができ、視聴者に最大限の明瞭さを保証します。

HeyGenがどのようにしてあらゆるスキルレベルのユーザー向けのオンラインビデオエディタとして機能するのか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターを提供し、AIの高度な機能を統合してビデオ編集を簡素化します。AIアバターや音声を使用して、シナリオから簡単にビデオコンテンツを作成でき、ビデオ制作プロセスを大幅に簡略化します。

HeyGenで利用可能なビデオ編集ツールにはどのようなものがありますか？

HeyGenでは、コンテンツをカスタマイズして向上させるための完全なビデオ編集ツールを提供しています。簡単にテキスト、バックグラウンドミュージック、自動字幕を追加したり、グリーンスクリーン効果を使用してプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成することができます。

HeyGenは多様なビデオクリエーターとして、どのようなタイプのビデオ制作をサポートしていますか？

HeyGenは多目的なビデオクリエーターとして機能し、幅広いビデオ制作ニーズをサポートしています。マーケティングビデオ、トレーニングモジュール、プレゼンテーションなど、多様なコンテンツを作成でき、すべて人工知能アバターと強力な編集機能によって推進されています。