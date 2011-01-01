プロフェッショナルな結果を実現する究極の4Kビデオクリエイター
手間をかけずに高解像度のプロフェッショナルなビデオを作成しましょう。スクリプトからビデオへのAI機能を活用して、あなたのアイデアを即座に実現させます。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
4Kビデオ制作の強力な体験を求める方々へ、HeyGenは高品質でプロフェッショナルレベルのビデオを簡単に作成できるようにします。人工知能を活用してビデオ制作を向上させ、高い視覚的基準を満たす魅力的なコンテンツを生成します。
高性能ビデオ広告.
Create impactful, high-performing video advertisements with AI, achieving professional-grade visuals essential for engaging audiences.
ソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツ.
Effortlessly generate captivating social media videos and clips that stand out with crisp, professional quality.
よくある質問
HeyGenは4K高解像度のビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは4Kビデオを作成するための強力なツールとして設計されており、印象的な高解像度ビデオを制作することができます。プロフェッショナルな品質のコンテンツを作成し、エクスポートすることができ、視聴者に最大限の明瞭さを保証します。
HeyGenがどのようにしてあらゆるスキルレベルのユーザー向けのオンラインビデオエディタとして機能するのか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターを提供し、AIの高度な機能を統合してビデオ編集を簡素化します。AIアバターや音声を使用して、シナリオから簡単にビデオコンテンツを作成でき、ビデオ制作プロセスを大幅に簡略化します。
HeyGenで利用可能なビデオ編集ツールにはどのようなものがありますか？
HeyGenでは、コンテンツをカスタマイズして向上させるための完全なビデオ編集ツールを提供しています。簡単にテキスト、バックグラウンドミュージック、自動字幕を追加したり、グリーンスクリーン効果を使用してプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成することができます。
HeyGenは多様なビデオクリエーターとして、どのようなタイプのビデオ制作をサポートしていますか？
HeyGenは多目的なビデオクリエーターとして機能し、幅広いビデオ制作ニーズをサポートしています。マーケティングビデオ、トレーニングモジュール、プレゼンテーションなど、多様なコンテンツを作成でき、すべて人工知能アバターと強力な編集機能によって推進されています。