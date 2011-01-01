小規模ビジネスのオーナーを対象に、高解像度ビデオでマーケティングを向上させたいと考えている方々へ、1分間の魅力的なプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーン、そして明るく照らされ、製品の詳細を生き生きと示すべきです。それに加え、活気のある企業向けのバックグラウンドミュージックと、HeyGenのオフボイス生成機能を使用して生成された権威あるナレーションが補完します。これは、4kビデオクリエーターがブランドの存在感を高める方法の優れた例として機能します。

ビデオを生成する