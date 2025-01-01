3Dビデオメーカー: 簡単に魅力的な3D AIビデオを作成
AI機能を活用して魅力的な3Dアニメーションビデオを生成します。私たちの3Dビデオメーカーは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用してカスタムコンテンツを作成する力を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを開発し、「3Dビデオテンプレート」の力を活用して迅速なキャンペーン立ち上げを図ります。ビジュアルスタイルは鮮やかで魅力的な3Dで、新製品の主要機能を強調するダイナミックなテキストアニメーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、A/Bテスト用に多様なバージョンを迅速に生成し、効率的なコンテンツ作成を実証します。
教育者やコンテンツクリエイター向けに、30秒の教育セグメントを制作し、「3Dビデオ」を使ったレッスンの作成方法を示します。ビジュアルスタイルは遊び心があり教育的な3Dで、アニメーションキャラクターを使用して複雑な概念を説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してインタラクティブな背景を迅速に構築し、多様な学習者のために情報を伝える字幕を追加して、明確で簡潔なプレゼンテーションを実現します。
将来のYouTuberやインフルエンサー向けに、革新的なガジェットを紹介する90秒の未来的な製品ショーケースを構想し、「3D AIビデオジェネレーター」を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで最先端の3Dで、洗練されたモーショングラフィックスと高度なテキストアニメーションを組み合わせて視聴者の注意を引き、アップビートなオーディオトラックが伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合してビジュアルを豊かにし、さまざまなアスペクト比でビデオをシームレスにエクスポートしてマルチプラットフォーム配信を可能にし、「コンテンツ作成」プロセスを簡単にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIキャラクターを使ったビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターを活用して、テキストを魅力的なスピーチとビジュアルに変換することで、プロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に生成できるようにします。これにより、多様なプロジェクトのコンテンツ作成プロセスが効率化されます。
HeyGenは効果的な説明動画の制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオやボイスオーバー生成などの強力なAI機能とともに、さまざまなテンプレートやシーンを提供し、インパクトのある説明動画を簡単に作成できるようにします。ユーザーは、アクセシビリティを向上させるために字幕を追加することもできます。
HeyGenではビデオの物語を強化するためのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ブランドコントロール、メディアライブラリの統合、ダイナミックなテキストアニメーションのためのテキスト・トゥ・ビデオ機能など、ビデオの物語を強化するための幅広いカスタマイズを提供します。また、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、最適なビデオ品質でエクスポートすることができます。
HeyGenのAI機能を使ってどのくらい早くプロフェッショナルなビデオを生成できますか？
HeyGenは、スクリプトを直接ビデオに変換し、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを提供することで、ビデオ制作を大幅に加速します。この効率的なテキスト・トゥ・ビデオプロセスにより、あらゆるプロジェクトの制作時間が大幅に短縮されます。