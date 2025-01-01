驚異的なビジュアルのための究極の3Dビデオジェネレーター

AIを活用したテキストからビデオへの変換で、スクリプトからプロフェッショナルな3Dアニメーションと解説ビデオを高品質で作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品マネージャーやR&Dチーム向けに90秒の技術解説ビデオを制作し、HeyGen内の「AIモーションキャプチャ」の技術的な複雑さを掘り下げ、「解説ビデオ」を効率化する方法を示してください。洗練された情報豊かなビジュアルスタイルを使用し、詳細なグラフィックスと権威ある音声を用いて、HeyGenの「AIアバター」がどのようにモーションデータをシームレスに統合し、「字幕/キャプション」が自動生成されるかを示し、このプロセスにおける「自動ビデオ編集」の力を示してください。
サンプルプロンプト2
ITマネージャーやシステムアーキテクト向けに2分間の包括的な指導ビデオを開発し、HeyGenの強力な「クラウドレンダリング」機能とその「エクスポート形式」の多様性を示してください。ビジュアル美学は詳細でプロセス指向にし、落ち着いた説明的な音声でプラットフォームを案内します。「テンプレートとシーン」を使用した迅速な展開の利点と、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が多様な技術要件にどのように対応するかを強調してください。
サンプルプロンプト3
アニメーションの技術リーダーや革新者向けに45秒のインパクトのあるビデオをデザインし、HeyGenの「AI Video Generator」が「3Dアニメーション」の技術的側面をどのように根本的に向上させるかを紹介してください。ダイナミックで先進的なビジュアルを使用し、エネルギッシュで専門的な音声を用いて、複雑なシーンを豊かにするためのプラットフォームの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」と、創造的かつ技術的な探求のための最先端の基盤を提供する適応可能な「AIアバター」に焦点を当ててください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

3Dビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenのAIを活用したプラットフォームで、クリエイターやマーケターが高品質なビジュアルコンテンツを求めている方々のために、アイデアを魅力的な3Dビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに希望のテキストを入力することから始めます。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、書かれたコンテンツを3Dビデオの基礎となるシーンに即座に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
「テンプレートとシーン」の幅広い選択肢から選び、ストーリーに最適な環境とビジュアルスタイルを確立して、3Dビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
音声とエフェクトを追加
プロフェッショナルなオーディオでビジュアルに命を吹き込みます。「音声生成」機能を活用してナレーションを追加するか、AI生成の音声から選択し、ビデオと完璧に同期させます。
4
Step 4
最終作品をエクスポート
3Dビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用してプロジェクトを仕上げます。すべての希望するプラットフォームで簡単に共有できる「高品質な出力」を生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育ビデオ

複雑なトピックを魅力的なAIを活用した解説ビデオやコースに変換し、学習者の理解と記憶を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成でどのように高品質な出力を保証しますか？

HeyGenは高度な「AI Video Generator」技術と洗練された「AIアバター」を活用して、効率的に「高品質な出力」を生み出します。これにはシームレスな「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が含まれ、コンテンツクリエイターやマーケターにプロフェッショナルな結果を保証します。

HeyGenはテキストをプロフェッショナルな音声付きの魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？

はい、HeyGenは「テキストからビデオ」作成に優れており、ユーザーがスクリプトを入力して動的なビデオを生成し、「プロフェッショナルな音声」オプションを選択できます。この機能は「解説ビデオ」やさまざまな「ソーシャルメディアコンテンツ」の制作に最適です。

HeyGenは広範なビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはロゴや色のための強力な「ブランディングコントロール」を提供し、包括的な「メディアライブラリ」と「ストックサポート」を備えています。ユーザーはまた、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、多様なプラットフォームやニーズに合わせて「AIビデオジェネレーター」コンテンツを最適化できます。

HeyGenはビデオ制作を簡素化するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはビデオ制作を効率化するために設計された多様な「カスタマイズ可能なテンプレート」と「テンプレートとシーン」を提供しています。この機能により、コンテンツクリエイターやマーケターは、広範な編集を必要とせずに洗練されたビデオを迅速に生成することが非常に簡単になります。