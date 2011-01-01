3D モデリングビデオメーカー：ダイナミックな3Dアニメーションを作成する
迅速に素晴らしい3Dアニメーションを作成し、私たちの強力なAIアバターを活用してください。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍する
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターで、3Dモデルやアニメーションを簡単にダイナミックなビデオに変換し、魅力的なビジュアルコンテンツのための効果的な3Dモデリングビデオクリエーターとして機能します。
高性能なビデオ広告を作成する.
Create high-performing video ads to effectively showcase your 3D models and designs, generated in minutes with AI.
ソーシャルメディア用の魅力的なビデオを生成する.
Generate engaging social media videos and clips to share your 3D animations and designs effortlessly across platforms.
よくある質問
HeyGenがどのようにして簡単にダイナミックなビデオコンテンツを作成するのを助けてくれるのか？
HeyGenは、ユーザーが努力せずに魅力的でダイナミックなビデオを作成できるように力を与えます。テキストからビデオへの生成や、幅広いビデオテンプレートライブラリなどの強力なAI機能を使用して、さまざまなクリエイティブプロジェクトに向けたプロフェッショナルな品質のコンテンツを生産でき、ビデオマーケティングおよびコミュニケーション戦略を向上させることができます。
HeyGenは既存の画像や3Dレンダリングをビデオに統合することをサポートしていますか？
はい、HeyGenでは、既存の3D画像やレンダリングを含む、自分のビジュアルリソースを簡単にアップロードして、ビデオプロジェクトに組み込むことができます。HeyGenはAIによるビデオ生成に焦点を当てているため、3Dモデリングではありませんが、既製の3Dビジュアルを静的な要素として使用して、ダイナミックなビデオナラティブを豊かにすることができます。
HeyGenがビデオ制作に提供するクリエイティブな機能は何ですか？
HeyGenは、ビデオ制作のための包括的なクリエイティブ機能セットを提供しています。AIアバターを活用し、ナレーションを生成し、ブランドコントロールを適用し、さまざまなビデオテンプレートを使用して、あなたのクリエイティブなビジョンを実現し、複雑なアニメーションやプロフェッショナルなビデオをすべてのクリエイターにアクセスしやすくしています。
デジタルクリエイターはHeyGenを使用して効率的に高品質のビデオを生成することができますか？
もちろんです！HeyGenは効率を重視して設計されており、デジタルクリエイターが高品質のビデオを迅速に生成できるようになっています。直感的なプラットフォームに加え、強力なAI機能と使いやすいビデオテンプレートを組み合わせることで、脚本から最終製品までのクリエイティブプロセスを大幅に簡素化し、迅速かつ正確にビデオを作成する力をあなたに提供します。