電子商取引の製品のための45秒のダイナミックなプレゼンテーションを作成してください。HeyGenの人工知能アバターを使用して、3Dでモデル化された新しいガジェットを紹介します。ビジュアルスタイルはエレガントで未来的であり、製品の3Dアニメーションを複数の角度から滑らかに表示し、プロフェッショナルで活気のあるバックグラウンドトラックと、説得力のあるクリアなボイスオーバーで補完し、3Dプロフェッショナルビデオを簡単に生成することの利点を強調することを目指してください。

ビデオを生成する