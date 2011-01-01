3d アニメーションビデオメーカー 簡単に素晴らしい3Dビデオを作成

私たちの直感的なAIアニメーションクリエーターと、スクリプトからビデオへテキストを変換する機能を使用して、マーケティングビデオ用のプロフェッショナルな3Dアニメーションを簡単に作成します。

45秒間の短いアニメーションを想像してください。ここでは、デジタルクリエイター志望者が、自分たちのカスタマイズされたキャラクターを主役にした、奇妙で鮮やかな3Dアニメーションの冒険を語ります。このビデオは独立したストーリーテラーを対象としており、アニメーションされたサウンドトラックとHeyGenのオフボイス生成を活用して、説得力のあるナラティブを含める必要があります。

クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍するだけ。

エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

レビュー

3Dアニメーションビデオクリエーターの仕組み

自由に創造性を発揮し、直感的なプラットフォームで努力なく素晴らしい3Dアニメーションビデオを制作し、あらゆる目的に魅力的なビジュアルとしてあなたのアイデアを変換しましょう。

1
Step 1
あなたのプロジェクトを作成してください
ビデオテンプレートを選択するか、ゼロから始めて独自の3Dアニメーションの基礎を築き始めましょう。当社のプラットフォームでは、創造的なプロセスを容易に開始するためのさまざまなテンプレートやシーンを提供しています。
2
Step 2
キャラクターやシーンをデザインしよう
あなたのビジョンに命を吹き込み、カスタマイズされたキャラクターを作成し、ダイナミックなシーンを創造してください。当社の強力なツールを使用して、様々なAIアバターを含む、あなたの物語に完璧に合う魅力的なビジュアルを作り出しましょう。
3
Step 3
アニメーションとナレーションを生成する
AIによるテキストからアニメーションへの機能など、高度な機能を使ってシーンに活気を与えましょう。簡単にダイアログやナレーションを追加して、オフボイス生成を使用し、あなたの3Dアニメーションを本当に没入的で魅力的なものにしましょう。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有する
あなたの傑作を完成させましょう。好みのエクスポートフォーマットとアスペクト比を選択してください。当プラットフォームは、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、プロフェッショナルな3Dアニメーションビデオを望むすべてのチャンネルで問題なく共有できます。

ユースケース

HeyGenは、デジタルクリエイターを強化する高度なAIアニメーションメーカーを提供することで、3Dアニメーションビデオ制作の風景を変えています。直感的なプラットフォームは、AIを使用したビデオからの3Dアニメーションを簡素化し、広範なアニメーションソフトウェアの知識がなくても、迅速にプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成することを可能にします。

トレーニングと学習の経験を向上させる

よくある質問

HeyGenが人工知能を使ったアニメーションクリエーターになるプロセスをどのように簡素化しているのですか？

HeyGenは、AIによる高度なテキストからビデオへのアニメーション機能を使用して、デジタルクリエイターが簡単に高品質のアニメーションビデオを制作できるように力を与えています。この直感的なプラットフォームを使用すると、複雑なアニメーションソフトウェアを必要とせずに、脚本を魅力的なビジュアルコンテンツに変換することができます。

HeyGenを使用してアニメーションビデオのためのカスタムキャラクターを作成できますか？

はい、HeyGenは幅広いAIアバターを通じてキャラクターデザインをサポートしており、特定のブランドニーズに合わせてカスタマイズすることができます。マーケティングビデオやその他のコンテンツ用のユニークなプレゼンターを作成するために、様々なスタイルや声を選択することができます。

HeyGenが効率的なビデオシーン作成に提供する特徴は何ですか？

HeyGenでは、ビデオテンプレートの堅牢な選択と強力なシーン作成ツールを提供しており、プロフェッショナルなアニメーションビデオの制作を迅速化します。ユーザーは異なる要素や背景を簡単に組み合わせて、説得力のある物語を構築することができます。

HeyGenはAIを使ったアニメーションコンテンツを制作するための効果的なオンラインビデオエディターですか？

間違いなく、HeyGenはAIを活用してダイナミックなアニメーションビデオを作成するために設計された包括的なオンラインビデオエディターとして機能します。使いやすいインターフェースと先進的なAI機能により、効率的に洗練されたコンテンツを制作したいデジタルクリエイターにとって理想的です。