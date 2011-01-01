3d アニメーションビデオメーカー 簡単に素晴らしい3Dビデオを作成
私たちの直感的なAIアニメーションクリエーターと、スクリプトからビデオへテキストを変換する機能を使用して、マーケティングビデオ用のプロフェッショナルな3Dアニメーションを簡単に作成します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍するだけ。
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
エンドツーエンドのビデオ生成
構造と目的を持って建てられた
ユースケース
HeyGenは、デジタルクリエイターを強化する高度なAIアニメーションメーカーを提供することで、3Dアニメーションビデオ制作の風景を変えています。直感的なプラットフォームは、AIを使用したビデオからの3Dアニメーションを簡素化し、広範なアニメーションソフトウェアの知識がなくても、迅速にプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成することを可能にします。
高影響力のマーケティングビデオを制作する.
Leverage AI-powered video creation to quickly design compelling advertisements that capture attention and drive conversions for your campaigns.
ソーシャルメディア用の魅力的なコンテンツを作成する.
Easily produce dynamic social media videos and short clips to boost engagement and grow your online presence without complex animation software.
よくある質問
HeyGenが人工知能を使ったアニメーションクリエーターになるプロセスをどのように簡素化しているのですか？
HeyGenは、AIによる高度なテキストからビデオへのアニメーション機能を使用して、デジタルクリエイターが簡単に高品質のアニメーションビデオを制作できるように力を与えています。この直感的なプラットフォームを使用すると、複雑なアニメーションソフトウェアを必要とせずに、脚本を魅力的なビジュアルコンテンツに変換することができます。
HeyGenを使用してアニメーションビデオのためのカスタムキャラクターを作成できますか？
はい、HeyGenは幅広いAIアバターを通じてキャラクターデザインをサポートしており、特定のブランドニーズに合わせてカスタマイズすることができます。マーケティングビデオやその他のコンテンツ用のユニークなプレゼンターを作成するために、様々なスタイルや声を選択することができます。
HeyGenが効率的なビデオシーン作成に提供する特徴は何ですか？
HeyGenでは、ビデオテンプレートの堅牢な選択と強力なシーン作成ツールを提供しており、プロフェッショナルなアニメーションビデオの制作を迅速化します。ユーザーは異なる要素や背景を簡単に組み合わせて、説得力のある物語を構築することができます。
HeyGenはAIを使ったアニメーションコンテンツを制作するための効果的なオンラインビデオエディターですか？
間違いなく、HeyGenはAIを活用してダイナミックなアニメーションビデオを作成するために設計された包括的なオンラインビデオエディターとして機能します。使いやすいインターフェースと先進的なAI機能により、効率的に洗練されたコンテンツを制作したいデジタルクリエイターにとって理想的です。