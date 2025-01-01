3D広告ビデオメーカー: AIでバイラルビデオ広告を作成

スクリプトからの強力なテキストビデオ機能で、スクリプトを瞬時に魅力的な3Dビデオ広告に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
パフォーマンスマーケターとクリエイティブチームを対象にした45秒の魅力的なビデオ広告を開発し、HeyGenがAIビデオメーカーとしてどのようにインパクトのあるビデオ広告を作成できるかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで多様性に富み、AIアバターが異なる広告クリエイティブのコンセプトを説明し、そのスクリプトがHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して実現されます。オーディオは明瞭で説得力があり、AI駆動のコンテンツの効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイター向けに60秒の魅力的なビデオをデザインし、HeyGenがどのようにして多様な広告クリエイティブを生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオ広告メーカーになるプロセスを簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に豊かであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの要素を取り入れ、現代的なサウンドトラックを組み合わせます。異なるプラットフォームにコンテンツを適応させることの容易さを、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーとマーケティングプロフェッショナル向けに30秒の情報ビデオを制作し、HeyGenの直感的なインターフェースがどのようにしてプロフェッショナルなビジネスビデオを魅力的なアニメーションで作成するのを助けるかを示します。ビジュアル美学はクリーンで親しみやすく、シンプルで効果的なアニメーション要素を紹介します。HeyGenから自動生成された字幕/キャプションを使用して明確なコミュニケーションを確保し、心地よいアップビートなバックグラウンドミュージックを添えて、複雑な概念を理解しやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

3D広告ビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的な3Dビデオ広告を簡単に作成し、アイデアをダイナミックなビジュアルに変換してソーシャルメディアでのエンゲージメントと高インパクトのキャンペーンに備えましょう。

1
Step 1
クリエイティブテンプレートを選ぶ
AIビデオメーカー内の多様なプロフェッショナルビデオテンプレートライブラリから選択し、3D広告ビデオプロジェクトを強力な基盤でスタートさせましょう。
2
Step 2
ダイナミックなAIアバターを追加
リアルなAIアバターをシーンに統合し、スクリプトから直接魅力的なボイスオーバーを生成して、3D広告クリエイティブに比類のないエンゲージメントをもたらします。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
正確なブランディングコントロールを利用して、会社のロゴ、色、その他の視覚要素をシームレスに組み込み、ビデオ広告に一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
ソーシャルプラットフォーム用にエクスポート
最適化されたアスペクト比で完成した3D広告ビデオを簡単にエクスポートし、主要なソーシャルメディアプラットフォームやデジタルチャネルで即座に公開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を特集

顧客の声を説得力のあるビデオ広告に変換し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオ広告クリエイティブを強化できますか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーとして、スクリプトを魅力的なビデオ広告クリエイティブに簡単に変換します。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、キャンペーン用の魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは迅速なビデオ広告作成のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを提供し、広告作成プロセスを迅速化します。アニメーションを簡単に統合し、広範なメディアライブラリサポートを活用して、高品質なビデオ広告を効率的に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディア全体で多様なビデオ広告をサポートしていますか？

はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたインパクトのあるビデオ広告を作成するのに役立ちます。アスペクト比のリサイズや包括的なブランディングコントロールなどの機能を使用して、ビジネスビデオがどこでもプロフェッショナルに見えるようにします。

パフォーマンスマーケターはHeyGenを広告キャンペーンに活用できますか？

もちろんです。パフォーマンスマーケターとクリエイティブチームは、HeyGenを使用してビデオ広告制作を効果的に拡大できます。HeyGenはマルチユーザーコラボレーションをサポートしており、ダイナミックなUGCビデオ広告を含むさまざまな広告クリエイティブを作成し、キャンペーンのパフォーマンスを最適化するのに理想的です。