Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
电商品牌在推出新产品时，可以制作一个45秒的“创作者风格视频”，以干净、现代的视觉效果和动态产品镜头突出关键特征。这个“产品视频”应结合专业、温暖的旁白和引人入胜的背景音乐，利用HeyGen的“旁白生成”和广泛的“媒体库/素材支持”来打造一个精致、吸引人的展示，吸引潜在客户。
示例提示词2
为SaaS公司开发一个强有力的60秒“推荐视频”，旨在展示客户成功案例。视觉风格应富有同情心和访谈感，采用“生成式AI”化身传递真诚的叙述，辅以柔和、振奋人心的背景音乐。确保视频使用HeyGen的“字幕/说明”以提高可访问性和清晰度，增强对商业决策者的真实感。
示例提示词3
需要快速、引人入胜内容的社交媒体营销人员可以设计一个15秒的“UGC风格内容视频生成器”，展示快速提示或产品亮点。这个简洁的视频，适合快节奏的“营销活动”，需要快速的视觉风格，快速剪辑和屏幕图形，配以欢快、有力的音乐和有影响力的旁白。利用HeyGen的“模板和场景”快速创建，并通过“纵横比调整和导出”进行多平台分发。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

UGC风格内容视频生成器的工作原理

无缝地将您的概念转化为真实、高质量的UGC风格视频，利用AI简化内容创建，为影响力活动提供支持。

1
Step 1
创建您的脚本
输入您的文本，我们的平台将立即将其转化为专业的视频脚本，作为您UGC风格内容的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的真实AI化身库中选择，允许您个性化屏幕呈现，以完美匹配您的品牌美学或创作者风格。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过生成超过175种语言的自然语音旁白来增强您的视频，确保您的信息与全球观众产生共鸣。
4
Step 4
导出并分享
通过平台就绪的纵横比调整完成您的高质量UGC风格视频，并快速导出以便在所有您想要的渠道上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示推荐和成功案例

使用AI开发真实的推荐视频，有效地突出客户成功并与潜在客户建立信任。

常见问题

HeyGen如何简化UGC风格内容视频的创建？

HeyGen通过其先进的AI化身和全面的创意控制简化了生成引人入胜的UGC风格视频和UGC广告的过程。用户可以利用脚本生成来制作真实的、社交风格的视频，以吸引他们的受众，适用于各种营销活动。

用户在HeyGen的AI化身上拥有怎样的创意控制？

HeyGen赋予用户对AI化身的显著创意控制，允许从外观到手势和真实情感渲染的每个细节进行定制。这确保了您的虚拟演员完美传达您的信息，增强AI视频的影响力。

HeyGen能为营销活动生成各种类型的AI视频吗？

当然可以，HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，能够制作多种AI视频，包括引人注目的产品视频、推荐视频和AI短片。其整合自定义视觉效果和动画的能力使其成为影响力营销活动的理想选择。

是什么让HeyGen成为生成创意视频内容的必备工具？

HeyGen利用生成式AI提供广泛的创意控制和能力，使其成为生成多样化AI视频的必备工具。其功能包括脚本生成和AI视频编辑，使用户能够高效地制作高质量、有影响力的内容，配以自定义旁白和动画。