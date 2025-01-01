快速UGC评论视频制作工具，适用于电商品牌
通过AI驱动的UGC视频提升电商销售。使用文本转视频功能轻松创建客户推荐，快速生成内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的45秒AI UGC视频，展示一款新科技产品，特色是由AI化身提供详细的产品评论。视觉风格应现代简洁，音频风格友好可信，利用HeyGen强大的AI化身实现逼真的演示。
制作一个简洁的60秒内容创作视频，面向社交媒体营销专业人士，展示快速教程或产品亮点，采用生动且信息丰富的视觉风格，配以欢快的音轨。展示如何使用HeyGen的文本转视频功能从简单脚本生成此视频。
设计一个引人注目的30秒客户推荐视频，适用于服务型企业，目标是专业且清晰的视觉美学，配以鼓舞人心的音频风格，针对寻求全球影响力的品牌。展示HeyGen的语音生成和自动字幕如何增强多样化观众的可访问性和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化品牌的AI UGC视频创作？
HeyGen使品牌能够轻松创建引人入胜的AI UGC视频。我们的平台通过直观的模板和逼真的AI化身简化了整个内容创作过程，提供真实的客户声音，而无需复杂的视频制作。
HeyGen能否创建定制AI化身以实现独特的品牌叙事？
是的，HeyGen允许创建定制AI化身，包括“会说话的演员”，以体现您的品牌信息。这些化身可以提供引人入胜的AI语音，并支持语言本地化，增强您的创意引擎以吸引全球观众。
HeyGen为视频生成提供了哪些创意编辑功能？
HeyGen提供了一个先进的创意引擎，用于端到端的视频生成，配备AI驱动的编辑工具。利用我们的场景编辑器整合B-roll，定制品牌元素，并利用各种模板高效制作专业合辑视频。
HeyGen如何提升我们的UGC视频广告和客户推荐？
HeyGen擅长快速生成以转化为目标的UGC视频广告和真实的客户推荐。我们的AI视频创作平台能够快速制作广告变体，提供强大的社交证明，与您的目标受众产生共鸣。