再技能教育视频制作工具：用AI变革培训

轻松使用AI创建引人入胜的再技能和提升技能培训视频。我们的文本转视频功能让电子学习变得简单，无需任何技能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的专业AI教育视频，面向企业培训师和人力资源经理，展示如何简化培训模块的创建。采用简洁的企业视觉美学，屏幕文字强化关键点，配以冷静而信息丰富的旁白。强调使用AI虚拟形象和字幕/说明文字来增强学习者在教育视频创作中的参与度的好处。
示例提示词2
创建一个30秒的教育视频，面向普通学习者，展示即使没有技能也能轻松成为教育视频制作者。视频应采用活泼多彩的动画风格，使用生动的图形和欢快的配乐。展示HeyGen的模板和场景以及其广泛的媒体库/素材支持如何实现快速内容创作。
示例提示词3
开发一个75秒的教学培训视频，为讲师解释复杂的技术概念，强调清晰度和定制化。视觉风格应类似于解释视频，包含清晰的图表和专业的过渡效果，配以精确的旁白生成和细腻的背景音乐。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能的灵活性，以便为各种平台定制输出，制作有效的培训视频。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

再技能教育视频制作工具的工作原理

在几分钟内将复杂的再技能内容转化为引人入胜的AI驱动教育视频，无需设计或技术技能。

1
Step 1
输入您的内容
首先输入或粘贴您的再技能内容。我们的平台使用先进的文本转视频创作功能，立即将您的脚本转换为引人入胜的动画视频视觉序列。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从丰富的模板和场景库中选择以可视化您的内容。这些现成的布局简化了教育视频的创作，使构建引人入胜的培训视频变得轻松。
3
Step 3
定制您的品牌
使您的教育视频与您的组织身份保持一致。应用您独特的品牌控制，包括标志、颜色和字体，以确保所有培训材料的一致性。
4
Step 4
生成并分享
轻松制作高质量的教育视频。下载完成的视频，支持多种纵横比，准备好在所有再技能和提升技能项目中分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的再技能主题

制作清晰简洁的AI驱动教育视频，简化复杂主题，使再技能内容易于所有学习者理解。

常见问题

HeyGen在创建教育视频方面是否易于使用？

是的，HeyGen被设计为一个直观的AI视频生成器，即使没有设计或技术技能，也能让教育视频创作变得轻松。它简化了过程，轻松将您的概念转化为引人入胜的内容。

HeyGen为定制教育视频提供了哪些创意选项？

HeyGen通过可定制的模板、AI虚拟形象和丰富的媒体库为您的教育视频提供广泛的创意控制。您可以轻松地将品牌的标志、颜色和资产融入其中，使学习令人难忘。

HeyGen能否支持再技能和提升技能项目的开发？

当然可以。HeyGen是一个理想的再技能教育视频制作工具，能够快速创建高质量的培训视频和教学内容以促进员工发展。其AI驱动的平台确保您的提升技能项目的一致质量。

HeyGen如何提高教育者的文本转视频创作效率？

HeyGen的文本转视频创作功能允许教育者快速将脚本转换为引人入胜的教育视频，配有AI旁白和自动字幕。这大大减少了制作时间，同时提高了可访问性和学习者的参与度。