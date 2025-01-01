招聘营销生成器：快速创建引人入胜的视频

轻松制作令人惊叹的雇主品牌视频，吸引顶尖人才，由先进的AI化身驱动，实现动态招聘营销。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个温暖、鼓舞人心的60秒视频，专为小企业主和HR通才设计，展示吸引人的雇主品牌视频的影响。视觉风格应结合生动的图像和柔和的背景音乐，营造积极的工作环境。利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速组装一个专业视频，讲述您公司的独特故事，吸引顶尖人才。
示例提示词2
制作一个针对招聘和社交媒体经理的30秒动态招聘营销视频，展示如何有效利用视频进行社交媒体招聘。美学风格应快速现代，具有有力的屏幕文字。无缝集成HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，优化您的内容以适应各种社交平台，最大化覆盖面和参与度。
示例提示词3
为技术精通的招聘人员和创新的HR领导者开发一个信息丰富的50秒视频，探索AI视频生成器在增强人才获取策略方面的能力。采用时尚、未来感的视觉风格，配以专业、权威的旁白。展示HeyGen的先进“语音生成”功能，快速高效地创建多语言或多样化的音频内容，使您的招聘信息在全球范围内产生共鸣。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘营销生成器如何工作

快速使用AI制作引人入胜的雇主品牌视频。将文本转化为引人入胜的招聘营销内容，提升您的人才获取工作。

1
Step 1
创建您的招聘视频
首先输入您的脚本。我们的文本到视频功能将您的文本转化为引人入胜的招聘营销视频内容，立即生成。
2
Step 2
选择AI化身和场景
从多样化的AI化身库中选择以传达您的信息。通过选择各种模板和场景来增强您的雇主品牌视频。
3
Step 3
自定义品牌和媒体
使用我们的品牌控制应用您的独特品牌形象。轻松添加标志、品牌颜色，并使用我们的库或您自己的上传媒体增强您的内容。
4
Step 4
导出并分享您的视频
生成带有自动字幕的专业视频，并利用纵横比调整和导出功能，在各个平台上无缝分享，优化您的社交媒体招聘。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发真实的雇主品牌视频

通过引人入胜的AI视频展示公司文化和员工体验，加强您的雇主品牌以吸引理想的候选人。

常见问题

HeyGen如何提升我们的招聘营销？

HeyGen的AI视频生成器通过快速创建引人入胜的雇主品牌视频，彻底改变您的招聘营销。这使您的人才获取团队能够更有效地吸引候选人，并动态展示您的公司文化。

HeyGen为视频创作提供了哪些高级功能？

HeyGen提供先进的AI视频生成器功能，包括逼真的AI化身和强大的文本到视频功能。这使您无需复杂的视频编辑技能即可无缝创建专业的招聘营销内容，简化您的视频制作流程。

我们能否在HeyGen制作的视频中保持品牌形象？

是的，HeyGen通过全面的可定制品牌选项确保您的雇主品牌保持一致，包括标志、颜色和字体。您可以利用我们多样化的视频模板，轻松专业地创建符合品牌的招聘营销视频。

HeyGen的招聘营销视频可以在哪里使用？

HeyGen生成的招聘营销视频用途广泛，适用于各种招聘营销平台，包括社交媒体招聘活动、职业页面和电子邮件推广。它们有效支持您在多个渠道上的整体人才获取策略。