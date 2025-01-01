招聘营销生成器：快速创建引人入胜的视频
轻松制作令人惊叹的雇主品牌视频，吸引顶尖人才，由先进的AI化身驱动，实现动态招聘营销。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个温暖、鼓舞人心的60秒视频，专为小企业主和HR通才设计，展示吸引人的雇主品牌视频的影响。视觉风格应结合生动的图像和柔和的背景音乐，营造积极的工作环境。利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速组装一个专业视频，讲述您公司的独特故事，吸引顶尖人才。
制作一个针对招聘和社交媒体经理的30秒动态招聘营销视频，展示如何有效利用视频进行社交媒体招聘。美学风格应快速现代，具有有力的屏幕文字。无缝集成HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，优化您的内容以适应各种社交平台，最大化覆盖面和参与度。
为技术精通的招聘人员和创新的HR领导者开发一个信息丰富的50秒视频，探索AI视频生成器在增强人才获取策略方面的能力。采用时尚、未来感的视觉风格，配以专业、权威的旁白。展示HeyGen的先进“语音生成”功能，快速高效地创建多语言或多样化的音频内容，使您的招聘信息在全球范围内产生共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的招聘营销？
HeyGen的AI视频生成器通过快速创建引人入胜的雇主品牌视频，彻底改变您的招聘营销。这使您的人才获取团队能够更有效地吸引候选人，并动态展示您的公司文化。
HeyGen为视频创作提供了哪些高级功能？
HeyGen提供先进的AI视频生成器功能，包括逼真的AI化身和强大的文本到视频功能。这使您无需复杂的视频编辑技能即可无缝创建专业的招聘营销内容，简化您的视频制作流程。
我们能否在HeyGen制作的视频中保持品牌形象？
是的，HeyGen通过全面的可定制品牌选项确保您的雇主品牌保持一致，包括标志、颜色和字体。您可以利用我们多样化的视频模板，轻松专业地创建符合品牌的招聘营销视频。
HeyGen的招聘营销视频可以在哪里使用？
HeyGen生成的招聘营销视频用途广泛，适用于各种招聘营销平台，包括社交媒体招聘活动、职业页面和电子邮件推广。它们有效支持您在多个渠道上的整体人才获取策略。