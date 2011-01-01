基于测验的培训视频：提升参与度和知识
通过互动视频测验转变学习，提升知识保留和员工评估，由HeyGen的AI化身提供支持。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段1分钟的动态教学视频，针对现有员工和学习者，强调培训视频在提高知识保留和持续技能发展中的作用。视频应使用动画图形和欢快的背景音乐，利用HeyGen的文本转视频功能高效地将课程计划转化为引人入胜的视觉内容。
为内容创作者和培训师创建一个45秒的教程，演示如何通过有效的测验问题创建视频测验。视觉风格应为逐步演示，展示简洁的界面视觉效果，同时通过HeyGen的语音生成功能生成的友好引导语音解说清晰地解释每个阶段的过程。
为团队负责人和学习与发展专家开发一段2分钟的信息视频，强调基于测验的培训视频方法在提高参与度和简化员工评估方面的显著优势。风格应现代化，展示真实场景，具有流畅的过渡、专业的解说，并通过自动生成的字幕确保可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过互动视频测验增强知识保留？
HeyGen通过整合AI化身和动态场景，帮助您创建引人入胜的培训视频。这使得在视频内容中无缝嵌入测验问题成为可能，大大提高了员工培训视频的知识保留。
HeyGen提供哪些工具来高效创建视频测验？
HeyGen通过其AI驱动的课程构建器简化了视频测验的创建，帮助您将脚本转化为引人入胜的培训视频。您可以轻松添加各种测验问题，并利用文本转视频和语音生成等功能来构建全面的学习体验。
HeyGen能否支持认证培训和员工评估？
当然可以，HeyGen通过允许您创建可跟踪的、基于证书的学习体验并集成视频测验来促进认证培训。这支持有效的员工评估，并有助于确保整个组织的合规性，同时提高参与度。
HeyGen如何支持多样化的远程培训需求？
HeyGen通过其多语言支持和字幕生成能力增强远程培训，使培训对全球员工可访问。平台的灵活视频创建工具，包括AI化身，确保为所有员工提供高质量和一致的培训视频。