产品亮点视频生成器：创建引人入胜的产品演示
通过我们的AI平台快速生成引人入胜的产品亮点视频，使用动态字幕/标题增强您的信息传递。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个详细的90秒教学视频，展示产品经理如何利用HeyGen创建引人入胜的产品演示视频。此视频应面向产品开发团队和电子商务供应商。采用时尚现代的视觉美学，配以流畅的过渡和自信的解说，确保音频清晰权威。重点展示AI虚拟形象如何呈现复杂功能，并通过逼真的AI配音增强观众的理解和参与。
开发一个专为社交媒体经理和内容创作者设计的45秒视频，展示HeyGen如何简化可分享亮点集的创建。视频应具有动态和时尚的视觉风格，使用快速剪辑、鲜艳的图形和欢快的背景音乐。强调多平台调整大小的便捷性，以适应不同渠道的内容，并清晰展示动画字幕的直观添加，通过纵横比调整和导出功能最大化覆盖面和可访问性。
想象一个针对初学者视频创作者和忙碌企业家的1分钟视频，展示HeyGen作为亮点视频制作器的高效性。视觉方法应友好易接近，布局简洁，并配以温暖鼓励的音频叙述。展示用户如何快速组装引人注目的视频，使用现成的模板和场景，突出直观的拖放编辑器体验，无需先前的编辑技能即可创建专业外观的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化产品亮点视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI亮点视频制作器，利用AI驱动的快捷方式简化整个创建过程。用户可以快速生成引人入胜的产品亮点视频，通过无缝的AI编辑，将复杂任务转化为直观步骤。
HeyGen提供哪些编辑功能来定制产品亮点视频？
HeyGen提供了一个强大的视频编辑器，具有拖放界面，允许对产品亮点视频进行广泛的定制。您可以轻松裁剪、修剪和合并视频片段，添加动态动画、运动图形、滤镜和特效，以展示产品的最佳特性。
HeyGen能否以多种格式导出产品亮点视频以适应不同平台？
是的，HeyGen允许用户导出适合各种平台的高分辨率MP4文件。其多平台调整大小功能确保您的产品亮点视频完美优化以便社交媒体分享，有效地触达您的受众。
除了基本编辑，HeyGen为产品视频提供了哪些高级AI功能？
HeyGen的AI通过集成逼真的AI配音和动态动画字幕显著增强产品演示视频。它还提供AI B-roll建议和AI驱动的转录编辑，确保您的内容精致专业，轻松吸引观众注意。