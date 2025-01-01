快速政策变更公告视频生成器

使用我们直观的模板和场景轻松创建专业的政策更新视频。

示例提示词1
为普通市民制作一段60秒的公共服务公告，阐述当地回收法规的最新变化。视觉风格必须信息丰富且友好，使用易于理解的图形和积极的背景音乐，关键是利用字幕/说明文字确保这一重要公共服务公告（PSA）的最大传播和理解。
示例提示词2
为现有客户制作一段30秒的社交媒体公告视频，突出与公司政策更新相关的新功能或优势。采用引人入胜且现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐和动态过渡，快速使用现成的模板和场景制作出精美的社交媒体公告。
示例提示词3
想象一段为行业专业人士量身定制的90秒解释视频，详细说明金融行业内的重要监管政策变更。视频应具备权威且清晰的视觉风格，结合简洁的数据可视化和专业的旁白，通过从脚本到视频的文本生成确保这些关键政策公告视频的最高准确性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

政策变更公告视频生成器的工作原理

轻松将复杂的政策更新转化为清晰、引人入胜的视频，确保您的公告被理解并产生影响。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先输入或粘贴您的政策公告文本。生成器将把您的文本转化为自然的语音叙述。
2
Step 2
选择您的虚拟形象
选择一个专业的AI虚拟形象来展示您的政策变更。您还可以自定义他们的外观和声音以匹配您的沟通风格。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
加入您组织的标志和品牌颜色。通过库存媒体、背景音乐和相关视频模板增强您的信息。
4
Step 4
生成并导出
审查您的视频，自动生成字幕以提高可访问性，然后以适合您所需平台的各种格式导出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化利益相关者的政策解释

开发清晰简洁的视频解释，有效地向员工、客户或公众传达新政策，促进更好的理解。

常见问题

HeyGen如何简化政策公告视频的制作？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，简化了引人入胜的政策变更公告的制作。用户可以利用文本转视频功能、AI虚拟形象和各种视频模板快速制作专业内容。

HeyGen为品牌化政策视频提供了哪些创意控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您使用特定的颜色、标志和背景音乐自定义政策公告视频。这确保了所有公共服务公告（PSA）保持一致的品牌形象。

HeyGen能否帮助人力资源团队高效制作视频解释？

是的，HeyGen使人力资源团队能够快速制作高质量的视频解释新政策或更新。通过AI虚拟形象和无缝的旁白生成，您可以轻松将脚本转化为专业视频。

HeyGen如何确保政策公告的可访问性？

HeyGen通过自动为所有政策变更公告视频生成字幕来支持可访问性。此功能确保您的信息在各种平台上对更广泛的受众清晰易懂。