使用AI制作路线图更新视频
使用从脚本到视频的文本功能清晰地传达产品里程碑，以进行专业更新。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的90秒路线图更新视频，面向外部客户，宣布令人兴奋的新功能和计划中的增强。此视频需要动态、现代的视觉和音频风格，利用从脚本到视频的文本转换，能有效地将营销信息转化为引人入胜的视觉效果，并配有显著的字幕/说明文字，以提高可访问性并扩大在社交平台上的传播。
制作一个全面的2分钟视频，向潜在投资者或新团队成员传达您的长期产品愿景，采用友好和亲切的风格。利用可定制模板中的AI化身来讲述关键战略里程碑，使复杂的路线图变得易于理解和人性化，同时还可以使用相关的媒体库/素材支持来丰富演示的视觉效果。
设计一个快速的45秒视频，向跨职能开发团队传达紧急产品里程碑和错误修复，要求简洁、信息丰富的视觉风格和快速过渡。通过使用纵横比调整和导出功能，确保视频适用于各种内部沟通渠道，使其易于通过Slack、电子邮件或项目管理工具分享更新，而无需重新编辑。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化产品路线图更新视频的制作过程？
HeyGen通过利用AI驱动的功能革新了路线图更新视频的制作过程。我们的平台支持从脚本到视频的文本转换，利用逼真的AI化身和先进的语音生成技术，将您的内容转化为专业的产品路线图更新视频，无需大量编辑。
我可以使用HeyGen自定义路线图视频的视觉元素和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，您可以使用可定制的模板来整合品牌的独特身份。利用我们的品牌控制功能添加标志和颜色，并通过丰富的媒体库/素材支持和动态文本动画来增强您的视频，制作引人注目的路线图更新视频。
HeyGen提供哪些技术输出功能以优化视频分发？
HeyGen确保您的产品路线图更新视频在任何平台上都能完美格式化，具备强大的技术功能。我们提供纵横比调整和导出功能，以及自动生成的字幕/说明文字，使您的内容在各种渠道和受众中都能保持专业和可访问性。
用户使用HeyGen生成高质量的产品路线图视频需要多长时间？
HeyGen旨在提高效率，能够以惊人的速度实现端到端视频生成。我们用户友好的在线视频制作工具可以快速将您的愿景转化为精美的路线图更新视频，使整个视频制作过程快速而流畅。