制作一个高转化率的潜在客户广告视频
通过高转化率的视频广告提升潜在客户生成。使用HeyGen的文本转视频轻松从脚本创建引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，展示Lead Gen Forms与CRM系统的无缝集成，目标受众为市场运营经理。使用HeyGen的AI虚拟形象和字幕/说明，精确地演示技术步骤，采用简洁、数据驱动的视觉美学，并通过信息丰富的语音解说突出自动化功能。
制作一个1.5分钟的绩效广告视频，专注于通过目标广告活动优化投资回报率，适合广告活动经理。利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，快速创建多种创意规格，展示动态分屏对比，并通过分析性音频基调演示A/B测试策略。
创建一个详细的2分钟产品演示视频，以提升品牌知名度并为B2B服务生成潜在客户，目标受众为产品营销团队。利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能，全面展示服务的价值主张，采用吸引人的视觉风格，配以高质量的产品镜头和友好、权威的语音解说，制作出生成潜在客户的视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何高效制作潜在客户广告视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频功能简化了制作高质量、引人入胜的潜在客户广告视频的过程。这使您能够快速为您的活动制作出色的潜在客户视频。
HeyGen是否支持Lead Gen Forms数据的技术集成？
虽然HeyGen专注于强大的视频创作，但您制作的视频资产设计为可无缝集成到提供原生Lead Gen Forms的平台中。这有助于高效的数据收集和与您的CRM的潜在实时同步，以优化转化率。
HeyGen为特定受众的视频广告提供哪些创意规格？
HeyGen提供灵活的创意规格，包括纵横比调整和自定义品牌控制，以优化您的视频广告在各种社交媒体平台和目标受众群体中的表现。您可以确保您的潜在客户视频在不同渠道中完美定制，以实现最大影响。
HeyGen的视频广告如何提升品牌知名度并推动转化？
HeyGen使您能够使用AI虚拟形象和自定义品牌创建专业视频内容，这显著提升了您活动中的品牌知名度。这些引人入胜的视频旨在吸引注意力，并包含明确的行动号召，最终为您的业务带来更高的转化率。