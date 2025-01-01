机器教程视频制作器：简化操作指南

使用专业视频模板在几分钟内构建引人入胜的解释视频，无需编辑技能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
产品经理或营销团队如何有效掌握复杂的分析概念？通过易于访问的教程视频格式生成一个引人入胜的45秒解释视频。视觉上应采用动态、富有表现力的图形和简洁的屏幕文字，结合从脚本叙述到视频的高级文本转换，并集成字幕以确保最大清晰度。
示例提示词2
制作一个鼓舞人心的30秒DIY视频，面向内容创作者和生活方式博主，展示一个快速的家居装饰技巧。视觉风格应快速切换，色彩鲜艳，配有充满活力的配乐，同时利用预设计模板和场景进行快速创作，并通过丰富的媒体库/素材支持B-roll镜头。
示例提示词3
设计一个全面的60秒产品教程，作为新软件用户的指导视频，引导他们完成新应用程序的入门过程。视觉效果应为流畅且专注的UI演练，使用专业的旁白生成和细腻的背景音乐，确保最终视频可以轻松适应各种平台的纵横比调整和导出。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

机器教程视频制作器的工作原理

无需编辑技能，轻松将您的操作指南和产品说明转化为引人入胜的视频教程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的教程内容输入为文本，或让我们的AI视频生成器协助起草您的脚本，以实现无缝开始。
2
Step 2
选择您的主持人和视觉效果
从多样化的AI化身库中选择一个来展示您的教程，或直接录制您的屏幕，通过动态视觉效果增强清晰度。
3
Step 3
添加增强功能和品牌
集成自动字幕，生成专业旁白，并应用您品牌的独特颜色和标志以自定义您的教程。
4
Step 4
导出您的教程
以您所需的纵横比渲染最终的高质量教程视频，准备好在任何平台上轻松分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发清晰的解释和操作视频

将复杂的机器操作和程序转化为易于理解的解释视频和逐步操作指南。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化教程视频的制作？

HeyGen通过利用先进的AI视频生成技术革新了专业教程视频的制作。我们的平台允许任何人无需传统的视频编辑技能即可制作高质量的教学视频，使过程直观且高效。

我可以在操作指南视频中使用AI化身以获得更具吸引力的体验吗？

当然可以！HeyGen允许您在操作指南视频中加入逼真的AI化身，提供人性化的触感并增强观众的参与度。这些AI视频主持人可以使用AI生成的旁白传达您的信息，创造性地使您的内容栩栩如生。

HeyGen提供哪些工具来简化解释视频的制作？

HeyGen提供了一个全面的在线视频编辑器，拥有丰富的视频模板库，旨在简化引人入胜的解释和教学视频的制作。您可以轻松将文本转换为语音进行动态叙述，并添加专业字幕，大大加快您的视频创作流程。

HeyGen如何帮助我创建具有自定义品牌的视觉吸引力的教程视频？

HeyGen通过提供广泛的自定义选项，包括整合您的品牌资产，帮助您创建视觉上令人惊叹的教程视频。您可以利用我们的免费媒体库中的库存照片和视频，制作真正反映您品牌形象的高质量AI视觉效果。