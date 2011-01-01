终极互动视频工具，提升参与度
利用AI化身创建动态学习路径，提升个性化和参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场分析师和数据驱动的内容创作者开发一个90秒的宣传片，突出一个"互动视频解决方案"中强大的"分析"功能。视频应采用动态视觉风格，具有引人注目的数据可视化和流畅的过渡，配以轻快而信息丰富的音轨。通过HeyGen的字幕/字幕功能为所有口语对话添加字幕，确保内容对更广泛的观众可访问。
制作一个2分钟的综合教程，面向专业"视频编辑"和内容经理，详细介绍专门用于制作引人入胜的"互动视频"片段的高级"剪辑和片段创建"技术。视觉方法必须包含详细的屏幕录制和精确的光标移动，配以冷静且高度描述性的解说。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，轻松将复杂的技术说明转化为引人入胜的视觉指南。
制作一个45秒的引人入胜的演示，面向企业培训师和电子学习开发者，展示在"互动视频"框架内轻松创建"视频测验"，以显著提高学习者的参与度和记忆力。视频应采用明亮、现代且引人入胜的视觉美学，由友好的AI化身呈现。利用HeyGen的AI化身传递信息，提供个性化且亲切的学习体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持视频编辑和创建？
HeyGen作为一个强大的"视频编辑"和"视频制作"工具，允许用户使用"AI化身"从"脚本到视频"创建。您可以轻松利用"模板和场景"并进行"剪辑和片段创建"，以有效地优化您的内容。
HeyGen提供哪些技术功能来定制视频输出？
HeyGen提供高级的"技术"功能用于定制，包括自动"字幕"生成和专业的"旁白生成"。用户还可以利用灵活的"纵横比调整和导出"以及全面的"品牌控制"来定制他们的视频内容。
HeyGen是否提供可访问性和品牌一致性的功能？
是的，HeyGen通过为所有视频自动生成"字幕"来增强可访问性。此外，强大的"品牌控制"功能允许通过自定义标志和颜色来"个性化"内容，确保所有输出的品牌一致性。
用户可以在HeyGen中利用集成的媒体资源吗？
作为一个多功能的"视频制作"工具，HeyGen提供广泛的"媒体库/素材支持"来丰富您的创作。用户还可以直接"录制"自己的内容或上传现有资产，以无缝集成到他们的项目中。