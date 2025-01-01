信息外展视频生成器，瞬间产生影响
通过AI文本到视频功能，将脚本转化为引人入胜的信息视频，显著扩大您的外展努力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个45秒的动态视频，面向销售专业人士和市场经理，专注于生成高度个性化的外展视频。视觉风格应具有吸引力和友好性，配以专业的旁白，展示HeyGen的AI化身如何实现可扩展的个性化沟通，有效弥合大规模外展与个人联系之间的差距。
为内容创作者和企业培训师构建一个专业的1分钟教学视频，展示如何轻松创建引人入胜的信息视频。采用教育风格的视觉效果，配以清晰的图形和支持性的背景音乐，视频将突出HeyGen的丰富模板和场景以及强大的媒体库/素材支持，证明内容制作可以既高效又有影响力。
想象一个为系统管理员和IT决策者设计的2分钟全面技术概述，专注于信息外展视频生成器的底层能力。通过详细而精确的旁白，视频将剖析HeyGen的高级纵横比调整和导出功能，解释其在各种数字平台上的适应性以及复杂AI视频创建工作流程的集成要求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到AI视频的创建？
HeyGen利用先进的AI视频创建技术，使用户能够直接从文本生成引人入胜的信息视频。只需输入您的脚本，HeyGen的文本到视频引擎结合复杂的旁白生成功能，将快速高效地制作出专业视频。这个简化的过程使扩大外展努力变得轻而易举。
HeyGen在视频个性化方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的技术能力，以大规模制作个性化的外展视频。用户可以将HeyGen与他们的CRM集成，实现无缝的数据流动，从而实现自动化的视频潜在客户开发和定制消息传递。此功能支持高级活动分析，优化您的AI销售自动化平台以获得最大影响。
HeyGen能否与现有平台集成以进行外展活动？
是的，HeyGen设计为能够与现有的CRM和AI销售自动化平台顺利集成。此集成允许高效的数据同步，使您能够轻松生成个性化的外展视频并管理大规模活动。它使用户能够简化视频潜在客户开发并收集重要的活动分析。
HeyGen是否提供可定制的AI化身和旁白？
当然，HeyGen提供多样化的可定制AI化身，包括逼真的数字人，以专业地代表您的品牌。结合先进的旁白生成能力，您可以从多种声音和语言中进行选择。这确保了您的个性化外展视频通过可定制的模板和品牌控制保持一致的品牌形象。