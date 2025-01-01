数字营销视频生成器 - 提升您的活动
快速生成高影响力的视频广告。利用强大的文本转视频功能，将您的文本提示转化为引人入胜的AI视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的真实客户推荐视频，面向潜在客户，其中一位满意的用户分享他们在视频营销中的成功故事。视觉和音频风格应温暖亲切，使用逼真的AI化身传达真实的情感，辅以HeyGen媒体库/素材支持的相关B-roll，并配以舒缓的配音。
开发一个30秒的动态视频，提供在各种社交媒体平台上创建有效视频广告的快速技巧，专为内容创作者和社交媒体经理设计。采用快节奏的视觉风格，结合引人入胜的动画模板和场景，通过清晰的字幕/说明确保关键信息易于理解。展示如何轻松使用不同平台的纵横比调整和导出功能来适应视频。
制作一个40秒的教程风格视频，面向新用户，展示AI视频生成器如何从简单的文本提示创建视频内容。视觉呈现应简洁且具有指导性，结合屏幕录制和AI生成的视觉效果，同时由简洁的AI配音逐步引导观众完成整个过程，利用文本转视频功能。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何快速创建引人入胜的AI营销视频？
HeyGen通过其直观的AI视频生成器，帮助您高效地制作引人入胜的AI营销视频。利用专业设计的模板和强大的AI工具，创建高质量的营销视频内容，节省时间和资源。
我可以使用HeyGen从文本提示生成AI视频吗？
可以，HeyGen允许您轻松地从文本提示直接生成AI视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI工具将其转化为引人入胜的视频内容，配有逼真的AI化身和配音，包括字幕和说明。
HeyGen提供哪些品牌定制选项用于营销视频？
HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的营销视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松定制内容的外观和风格，应用您的标志、品牌颜色，并从各种模板中选择，创建专业的品牌内容。
HeyGen如何增强我在不同平台上的视频营销策略？
HeyGen通过快速创建多样化的视频资产，显著增强您的视频营销策略，适用于各种社交媒体平台。轻松调整视频广告或其他内容的纵横比和导出选项，确保在任何地方都能获得最佳参与度。