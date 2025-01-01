通过慈善筹款视频生成器提升您的事业

使用我们的专业模板和场景轻松制作引人入胜的非营利组织和捐赠者筹款视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为您的非营利组织创建一段30秒的社交媒体短片，旨在吸引新粉丝和志愿者，展示组织的使命并附上快速行动呼吁；该视频应具有动态、积极的视觉风格，配以欢快的音频，充分利用HeyGen的模板和场景进行快速制作。
示例提示词2
为即将到来的筹款活动或活动开发一段45秒的宣传视频，目标是当地社区成员，鼓励他们参与和捐赠；视觉风格应充满活力和鼓舞人心，配以专业、清晰的音频，并通过HeyGen的字幕/说明文字增强可访问性。
示例提示词3
为您的慈善机构设计一段90秒的概述视频，面向网站和社交平台上的更广泛公众，突出您工作的多样领域和整体影响；采用信息丰富且充满希望的视觉风格，结合多样化的镜头和鼓舞人心的音乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富故事叙述。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

慈善筹款视频生成器如何工作

使用智能AI工具和专业功能轻松创建与捐赠者产生共鸣并支持您事业的强大筹款视频。

1
Step 1
创建您的故事脚本
首先起草您的感人叙述。使用从脚本到视频的文本功能，将您的影响故事转化为视频基础，节省时间和精力。
2
Step 2
选择视觉元素
通过添加相关视觉效果来增强您的信息。从庞大的媒体库/素材支持中选择，找到与您慈善使命一致的引人入胜的素材和图像。
3
Step 3
生成AI语音和字幕
通过专业的旁白让您的脚本栩栩如生。利用AI驱动的语音生成，创建清晰且引人入胜的音频，确保您的信息被清晰传达。
4
Step 4
导出以实现活动成功
完成您的视频并准备分发。轻松以各种纵横比导出您的慈善视频，准备在社交媒体上分享并提升您的筹款活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示变革性的影响故事

开发强大的视频，突出真实世界的影响，激发捐赠者对您非营利组织使命的慷慨和信任。

常见问题

HeyGen如何成为非营利组织强大的慈善筹款视频生成器？

HeyGen使非营利组织能够创建引人入胜的筹款视频，与捐赠者产生共鸣。利用我们的AI视频生成器，将影响故事转化为专业的活动，使用模板和AI驱动的语音生成有效地表达您的使命。

HeyGen提供哪些创意功能来增强慈善视频和筹款活动？

HeyGen提供了一套创意工具来制作有影响力的慈善视频。轻松自定义模板，结合素材库中的镜头，并添加专业背景音乐，确保您的筹款活动具有明确的行动呼吁和引人入胜的视觉效果。

HeyGen的AI视频生成器是否简化了慈善视频的制作过程？

当然。HeyGen的AI视频生成器显著简化了制作过程，让您能够快速将文本转化为视频。通过AI化身、自动语音生成和字幕/说明文字等功能，非营利组织可以高效地制作高质量的慈善视频，而无需广泛的视频编辑经验。

HeyGen有哪些选项可用于分享和品牌化慈善视频内容？

HeyGen使您能够优化筹款视频以适应各种平台和社交媒体渠道。利用品牌控制保持一致的外观，添加必要的字幕/说明文字以提高可访问性，并轻松调整内容大小，以便在任何地方理想展示给您的捐赠者。