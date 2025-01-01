B2B软件演示视频制作工具，打造引人入胜的产品演示
快速使用AI化身创建引人入胜的B2B产品演示，提升参与度并阐明功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为SaaS营销人员创建一个90秒的产品演示视频，旨在突出新产品模块的易用性。采用充满活力和现代感的视觉美学，配以欢快的背景音乐，使用友好的AI化身引导观众完成演示，轻松使用HeyGen的多样化模板和场景构建。
制作一个简洁的45秒教学视频，面向技术支持团队，解释常见的故障排除过程。视频应采用清晰的分步骤视觉方法，配以平静、令人安心的音频，通过显著的字幕/说明确保最大可访问性，并使用HeyGen的媒体库/库存支持增强相关视觉效果。
生成一个2分钟的综合概述视频，专注于互动演示，目标是企业软件开发人员和技术售前专业人士。视觉和音频风格应高度信息化和详细化，结合清晰的屏幕录制和专家级配音生成，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能适应多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化B2B软件和产品演示视频的创建？
HeyGen作为一个先进的B2B软件演示视频制作工具，允许用户将脚本转化为引人入胜的产品演示。其AI功能，包括逼真的AI化身和AI配音，简化了整个端到端的视频生成过程，无需复杂的视频编辑工具。
我可以使用HeyGen通过AI从脚本生成产品演示吗？
可以，HeyGen擅长从脚本到视频，能够轻松生成高质量的产品演示。我们的平台利用强大的AI功能，将您的文本转化为动态视频内容，配有AI配音和可定制的AI化身。
HeyGen提供哪些技术功能来增强演示视频？
HeyGen提供强大的技术功能来增强您的产品演示，包括自动字幕和说明以提高可访问性。您还可以将屏幕录制直接集成到您的项目中，确保全面的B2B软件演示视频。
HeyGen产品演示有哪些品牌选项？
作为一个全面的产品演示视频制作工具，HeyGen提供广泛的品牌定制选项。您可以轻松应用公司的标志和颜色，以确保在所有端到端视频生成项目中保持一致的品牌形象，确保专业的外观和感觉。