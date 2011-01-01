自动化培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程

快速创建引人入胜的培训视频。利用HeyGen强大的文本转视频功能简化内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的宣传视频，目标是希望高效扩展视频制作的营销团队和小企业主。视觉美学应充满活力和现代感，快速切换媒体库中的多样化素材和自定义品牌资产，配以热情且清晰的AI声音。展示自动化视频创作如何让用户快速定制预制模板和场景，使专业级视频无需复杂的编辑技能即可实现。
示例提示词2
为软件开发人员和技术产品经理制作一个2分钟的技术说明视频，展示AI视频生成器在创建详细教程方面的能力。采用精确且信息丰富的视觉风格，由AI化身展示复杂概念，配合屏幕演示和字幕/说明文字以提高可访问性。此视频应强调平台如何简化自动化内容创作，以结构化、逐步的技术培训为目标。
示例提示词3
为社交媒体经理和内容创作者开发一个45秒的动态视频，突出文本转视频应用如何将书面内容转化为引人入胜的社交媒体视频。视觉风格应快速且引人注目，优化移动设备观看，配以友好的AI配音和视觉上吸引人的文字覆盖。展示如何轻松调整视频以适应不同平台，使用纵横比调整和导出，确保内容在任何分享平台上都能呈现出色效果。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

自动化培训视频生成器的工作原理

通过利用AI将脚本转化为引人入胜的视觉内容，高效地大规模创建专业培训视频，节省时间和资源。

1
Step 1
粘贴您的脚本
输入您的培训材料或脚本。平台利用文本转视频功能分析您的内容，为使用文本转视频AI进行视觉转换做好准备。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的AI化身库中选择并自定义其外观和声音风格。生成自然的语音配音，通过数字化身有效传达您的信息。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
从媒体库中添加相关视觉效果，或使用模板和场景快速构建您的内容，利用AI驱动的模板。
4
Step 4
导出您的自动化视频
完成您的培训视频，并使用纵横比调整和导出功能为各种平台做好准备。生成高质量的输出，准备好分发和学习，利用自动化视频创作。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

专业教育内容

简化复杂主题，从技术自动化到医学主题，利用AI视频提高理解和教育成果。

常见问题

HeyGen如何简化自动化视频创作？

HeyGen利用先进的AI将文本脚本转化为高质量的视频输出，使其成为直观的AI视频生成器。这简化了视频制作流程，实现了高效的自动化内容创作，无需复杂的AI视频编辑软件。

HeyGen能否使用数字化身创建个性化视频？

是的，HeyGen可以使用逼真的数字化身创建引人入胜的个性化视频。用户可以从多样化的库中选择或创建自定义化身，通过AI配音传递信息，增强观众参与度。

HeyGen在转换现有内容方面提供了哪些技术能力？

HeyGen提供强大的AI视频工具，将现有内容转化为动态视频。其平台支持脚本编辑、多语言支持，并利用自动化视频创作流程有效地重新利用内容以适应各种平台。

HeyGen如何帮助企业扩展视频制作？

HeyGen作为强大的视频自动化软件，使企业能够轻松大规模扩展视频制作。我们的平台促进了自动化视频创作，确保为各种需求提供高质量的视频输出，从营销到培训。