审计视频生成器：更快、更智能的审计
生成清晰的视觉演示，并通过专业的AI化身简化复杂的风险评估，提供一致且引人入胜的审计解释。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的信息化视觉演示，面向新员工，详细介绍复杂的内部“工作流程自动化”过程。采用清晰的分步骤视觉风格，配以平和且指导性的音频语调。利用HeyGen的多样化“模板和场景”有效构建演示，简化“视频制作”过程。
开发一个30秒的引人注目的宣传视频，面向市场营销专业人士，展示“AI视频平台”的创意可能性。视觉和音频风格应动态、现代且充满活力，包含快速剪辑和清晰、热情的“AI语音”。整合HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”以轻松找到引人入胜的背景视觉和元素。
制作一个简洁的20秒“培训视频”，提供关于将现有“SOP从视频”转换的快速提示。该视频应具有清晰直接的视觉风格，配以信息丰富的屏幕文字和快节奏、引人入胜的音轨。通过利用HeyGen的集成“字幕/说明”功能，确保观众的最大可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化创意视频制作？
HeyGen通过其AI视频平台使用户能够轻松生成引人入胜的解说视频及更多内容。只需输入您的脚本进行文本到视频转换，并从多样化的AI化身和AI语音中选择，轻松赋予您的内容生命。这简化了整个视频制作过程。
HeyGen能否优化审计和运营视频的制作？
当然可以。HeyGen作为一个高效的审计视频生成器，使团队能够创建全面的视觉演示和运营审计视频。这个AI视频平台简化了内部审计文档和培训视频的制作，提升了关键流程的工作流程自动化。
HeyGen为专业视频制作提供了哪些功能？
HeyGen为专业视频制作提供了一套强大的功能，包括可定制的模板和场景以及全面的品牌控制，以保持一致的视觉识别。您还可以利用其媒体库/素材支持来丰富您的内容，非常适合合规培训或内部沟通。
HeyGen提供了哪些输出和可访问性功能？
HeyGen通过自动字幕/说明和多种自然AI语音确保可访问性。此外，该平台支持纵横比调整和多种导出选项，使您的培训视频和解说视频适应任何平台或观众。