Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的信息化视觉演示，面向新员工，详细介绍复杂的内部“工作流程自动化”过程。采用清晰的分步骤视觉风格，配以平和且指导性的音频语调。利用HeyGen的多样化“模板和场景”有效构建演示，简化“视频制作”过程。
示例提示词2
开发一个30秒的引人注目的宣传视频，面向市场营销专业人士，展示“AI视频平台”的创意可能性。视觉和音频风格应动态、现代且充满活力，包含快速剪辑和清晰、热情的“AI语音”。整合HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”以轻松找到引人入胜的背景视觉和元素。
示例提示词3
制作一个简洁的20秒“培训视频”，提供关于将现有“SOP从视频”转换的快速提示。该视频应具有清晰直接的视觉风格，配以信息丰富的屏幕文字和快节奏、引人入胜的音轨。通过利用HeyGen的集成“字幕/说明”功能，确保观众的最大可访问性。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

审计视频生成器的工作原理

通过专业、引人入胜的AI视频简化您的审计文档和风险评估，提升清晰度和合规培训。

1
Step 1
创建您的审计脚本
将您的内部审计文档或合规程序草拟成清晰的脚本。我们的从脚本到视频功能将把这些书面内容转换为动态视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从专业的模板和场景中选择，以构建您的审计报告或合规培训。这些视觉效果提供了引人入胜的流程和发现的视觉演示。
3
Step 3
使用AI语音定制
使用我们先进的语音生成技术，通过自然的旁白增强视频的信息传达。多种AI语音选择确保您的审计发现被清晰且专业地传达。
4
Step 4
生成并分享
轻松生成您的最终审计视频，并利用纵横比调整和导出功能适应各种平台。这一步简化了您的分发并提升了工作流程自动化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清审计发现和流程

将复杂的审计发现、风险评估和操作流程简化为清晰、简洁的解说视频，以提高理解和加快解决速度。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化创意视频制作？

HeyGen通过其AI视频平台使用户能够轻松生成引人入胜的解说视频及更多内容。只需输入您的脚本进行文本到视频转换，并从多样化的AI化身和AI语音中选择，轻松赋予您的内容生命。这简化了整个视频制作过程。

HeyGen能否优化审计和运营视频的制作？

当然可以。HeyGen作为一个高效的审计视频生成器，使团队能够创建全面的视觉演示和运营审计视频。这个AI视频平台简化了内部审计文档和培训视频的制作，提升了关键流程的工作流程自动化。

HeyGen为专业视频制作提供了哪些功能？

HeyGen为专业视频制作提供了一套强大的功能，包括可定制的模板和场景以及全面的品牌控制，以保持一致的视觉识别。您还可以利用其媒体库/素材支持来丰富您的内容，非常适合合规培训或内部沟通。

HeyGen提供了哪些输出和可访问性功能？

HeyGen通过自动字幕/说明和多种自然AI语音确保可访问性。此外，该平台支持纵横比调整和多种导出选项，使您的培训视频和解说视频适应任何平台或观众。