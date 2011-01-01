敏捷培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程

通过真实的AI化身转变您的敏捷课程，使复杂概念对项目经理来说既有趣又易于理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒教学视频，针对有经验的Scrum Masters和项目经理，展示如何优化他们的敏捷工作流程。该视频应采用专业且简洁的视觉风格，具有直接且信息丰富的语气。利用从脚本到视频的转换高效传达最佳实践，并突出精简流程的时间和成本效率。
示例提示词2
对于企业培训师和L&D部门，需要一个30秒的微学习模块，展示如何快速创建有影响力的敏捷培训视频。视频需要现代、动态的视觉风格，利用媒体库/库存支持中的生动素材，达到与尖端电子学习趋势一致的精致品牌外观。
示例提示词3
设计一个简洁的90秒教程视频，面向开发人员和技术负责人，展示特定的敏捷教程视频制作技术或工具。视觉呈现应为解释性和逐步指导，配有清晰的旁白和屏幕图形，并辅以准确的字幕/说明，以增强全球观众的理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

敏捷培训视频生成器的工作原理

通过AI驱动的高效性，从脚本到最终导出，简化引人入胜且信息丰富的敏捷培训视频的创建。

1
Step 1
创建您的敏捷脚本
首先将您的敏捷培训内容编写或粘贴到生成器中。平台将把您的文本转换为动态视频脚本，促进文本转视频的转换。
2
Step 2
选择引人入胜的AI化身
从多样化的专业AI化身中选择，以呈现您的敏捷培训，为您的内容注入人性化的触感。
3
Step 3
生成专业的语音旁白
即时生成自然的AI生成语音旁白，支持多种语言，增强观众的清晰度和参与度。
4
Step 4
导出您的培训视频
审查完整的敏捷教程视频，并以所需的纵横比导出，使其准备好在您的电子学习平台上作为引人入胜的培训视频进行分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过激励内容培养敏捷思维

生成激励性视频，以培养积极的敏捷思维，并鼓励开发团队和利益相关者的持续改进。

常见问题

HeyGen如何作为培训视频的AI视频生成器？

HeyGen通过先进的"AI视频生成器"技术，帮助用户快速创建专业的"培训视频"。您可以将"文本转视频"脚本转化为引人入胜的内容，配以真实的"AI化身"和"AI生成的语音旁白"，简化您的"电子学习"或"敏捷培训"计划。

是什么让HeyGen成为有效的敏捷教程视频制作工具？

HeyGen通过其直观的平台和现成的"模板"简化了"敏捷培训"和教程视频的创建。通过利用"AI化身"和"文本转视频转换"，轻松为"项目经理"和"Scrum Masters"解释复杂概念。

HeyGen能否提高视频制作的时间和成本效率？

是的，HeyGen通过自动化视频制作工作流程显著提高了"时间和成本效率"。我们的平台支持快速的"文本转视频转换"和"AI生成的语音旁白"，使团队无需大量资源或制作开销即可制作高质量的"视频教程"。

HeyGen如何支持培训视频的品牌化和定制化？

HeyGen提供强大的"品牌化"控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入到您的"培训视频"中。通过可定制的"AI化身"和模板库，您可以在所有"视频教程"中保持一致的品牌形象。