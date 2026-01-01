Hãy cùng tìm hiểu cách mời đồng đội vào không gian làm việc của bạn để có thể cộng tác và bắt đầu tạo nội dung ngay lập tức.
Mời thành viên vào không gian làm việc của bạn
Từ bảng điều khiển, nhấp vào tài khoản của bạn và đi tới phần quản lý không gian làm việc. Trong chế độ xem quản lý không gian làm việc, bạn sẽ thấy:
Khu vực này cũng có thể gợi ý các thành viên trong nhóm đã đăng ký HeyGen bằng tên miền email công ty của bạn.
Bạn có thể mời thành viên mới bằng cách:
Sau khi gửi lời mời, email của người dùng sẽ xuất hiện trong danh sách với trạng thái Đã gửi lời mời.
Nếu không gian làm việc của bạn được cấu hình yêu cầu phê duyệt để tham gia, bạn cũng sẽ thấy các yêu cầu tham gia trong chế độ xem này.
Theo dõi trạng thái lời mời và yêu cầu
Khi người dùng đăng nhập vào HeyGen, chấp nhận lời mời và tham gia không gian làm việc, trạng thái của họ sẽ được cập nhật thành Hoạt động.
Nếu bạn chấp thuận một yêu cầu tham gia, người dùng sẽ ngay lập tức trở thành thành viên workspace đang hoạt động. Tên của họ sẽ xuất hiện trong danh sách thành viên đang hoạt động và một ghế sẽ được sử dụng.
Tìm hiểu các vai trò trong không gian làm việc
Không gian làm việc HeyGen hỗ trợ nhiều vai trò khác nhau, mỗi vai trò có các quyền hạn riêng.
Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia
Nếu không gian làm việc của bạn yêu cầu người dùng gửi yêu cầu truy cập, bạn có thể xem xét các yêu cầu ở hai nơi:
Từ bất kỳ vị trí nào, bạn đều có thể chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu đang chờ xử lý. Khi được phê duyệt, người dùng sẽ trở thành thành viên hoạt động và sử dụng một ghế.
Chia sẻ nội dung trong không gian làm việc
Ngoài vai trò, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào từng dự án, video hoặc thư mục.
Để chia sẻ nội dung:
Từ đó, bạn có thể:
Người dùng có vai trò Người xem sẽ luôn chỉ có quyền xem.
Chia sẻ và xuất bản video
Sau khi một video được tạo, nó sẽ mở trên Trang Chia sẻ, nơi bạn có thể:
Bạn cũng có thể sử dụng tab Chia sẻ để xuất bản video lên web, cho phép bất kỳ ai xem phiên bản chỉ xem mà không cần đăng nhập.
Khi đã hoàn tất các bước này, bạn đã sẵn sàng cộng tác với nhóm của mình trong HeyGen bằng cách mời thành viên, phân quyền vai trò và chia sẻ nội dung một cách an toàn.