Descubra hoje as melhores ferramentas de prospecção em vídeo
Aproveite avatares de IA para elevar seus vídeos de vendas, com branding personalizado e integração perfeita para criar abordagens em vídeo envolventes com facilidade.
Como usar o criador de vídeos da HeyGen
Criar seu vídeo com nosso criador de vídeos com IA é rápido, intuitivo e flexível. Veja como você passa da ideia ao vídeo final:
Sem equipe. Sem cortes. Apenas seu agente de vídeo com IA em ação.
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeos Nativa por Prompt
Agent é o primeiro mecanismo criativo desenvolvido para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um material totalmente construído e pronto para publicação. Não é necessário escrever roteiros, gerenciar assets ou montar o conteúdo manualmente.
Geração de vídeo de ponta a ponta
O agente cuida de todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e envolvente com base na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e a mensagem, adiciona uma narração natural e sensível às emoções, aplica edições e transições para um ritmo fluido e profissional e finaliza legendas, tempo e ritmo para garantir clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de cronogramas e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada resultado é intencionalmente projetado para corresponder ao seu objetivo — da mensagem e do ritmo ao encadeamento das cenas e à adequação ao público. O resultado é um vídeo coeso e orientado por propósito.
Como funcionam as ferramentas de prospecção em vídeo
Aprimore sua estratégia de prospecção com vídeos personalizados, aproveitando facilmente os recursos avançados das ferramentas de video prospecting.
Crie vídeos de vendas envolventes
Comece criando vídeos de vendas envolventes, personalizados para as necessidades do seu público. Com a automação de vídeos com IA da HeyGen, você pode simplificar esse processo e causar uma primeira impressão poderosa.
Selecione avatares de IA para personalização
Aumente a autenticidade do seu vídeo escolhendo avatares de IA que ressoem com seus prospects. Esse recurso do HeyGen permite simular interações humanas, aumentando o engajamento.
Personalize com controles de marca
Personalize seus vídeos com uma identidade visual personalizada, utilizando os controles de branding da HeyGen. Incorpore logotipos com facilidade e selecione esquemas de cores que estejam alinhados com a identidade da sua empresa.
Acompanhe o engajamento com análises
Entenda o impacto do seu alcance aproveitando análises. As ferramentas da HeyGen permitem acompanhar o engajamento, fornecendo insights para aprimorar futuras campanhas de vídeo.
Avaliações da HeyGen: o que usuários reais estão dizendo
A HeyGen tem mais de 900 avaliações e uma nota de 4,8 no G2. As pessoas adoram como é fácil criar vídeos a partir de texto, traduzir com IA e usar avatares realistas.
Avaliado em 4,8 / 5 · Mais de 900 avaliações
Criação de vídeos multilíngues sem esforço, em qualquer lugar
Eu adoro usar o HeyGen porque ele me permite criar comunicações claras e envolventes em vários idiomas e adaptar as mensagens para a minha comunidade. A melhor parte é que posso fazer ótimos vídeos enquanto estou em movimento, sem precisar me gravar fisicamente todas as vezes.
- Jacob B.
Uma ferramenta revolucionária para criação de vídeos rápida e consistente
Altamente recomendado para quem busca rapidez, qualidade e criação de vídeos flexível em um mundo onde o conteúdo é rei.
- Corneliu C.
Extremamente fácil de usar, transforma a criação de conteúdo
A HeyGen realmente transformou a forma como minha empresa opera. O mais importante é que ela me permite criar os anúncios e o conteúdo para redes sociais necessários para divulgar nossos produtos e serviços.
- Brent M.
Finalmente, uma plataforma de vídeo com IA que parece humana
Os avatares, os tons de voz e as ferramentas de ritmo estão anos-luz à frente de outras plataformas. O novo fluxo de trabalho do Video Agent é revolucionário: ele ouve, se adapta e faz revisões rapidamente.
- Magnus J.
Surpreendentemente fácil e perfeito para vídeos rápidos com aparência profissional
A Heygen é muito fácil de usar. O agente de IA explica claramente como cada clipe de vídeo vai ficar e oferece opções para ajustar os detalhes. É um app realmente útil, e a melhor parte são as longas durações de vídeo, que são perfeitas para o YouTube.
- Christine B.
Desbloqueie o Sucesso em Vendas com Ferramentas de Prospecção em Vídeo
Descubra como as ferramentas com IA da HeyGen aprimoram a prospecção em vídeo, oferecendo conteúdos de vendas personalizados, de alta performance e envolventes.
Crie vídeos de vendas de alto impacto rapidamente
Aproveite a IA para produzir vídeos de vendas profissionais em minutos, aumentando o engajamento e as taxas de conversão.
Aprimore sua abordagem em vídeo com conteúdo personalizado
Use modelos de vídeo personalizados e avatares de IA para criar mensagens de alcance personalizadas e convincentes.
Aumente o engajamento com análises impulsionadas por IA
Utilize análises detalhadas para acompanhar o engajamento e refinar suas estratégias de prospecção em vídeo para obter melhores resultados.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Como o HeyGen aprimora a prospecção em vídeo com avatares de IA?
A HeyGen integra avatares de IA para criar vídeos de vendas personalizados, tornando a prospecção em vídeo envolvente e dinâmica. Esses avatares podem narrar seu roteiro em vários idiomas e sotaques, garantindo que sua mensagem tenha impacto em qualquer lugar do mundo.
Quais ferramentas a HeyGen oferece para edição de vídeo?
A HeyGen oferece um editor de vídeo com IA completo, permitindo que os usuários adicionem legendas com facilidade, ajustem proporções de tela e utilizem modelos personalizáveis, tudo isso mantendo a consistência da marca por meio de seus controles de branding.
A HeyGen pode ajudar a acompanhar o engajamento com os vídeos?
Sim, o recurso de análises integrado do HeyGen permite que os usuários acompanhem o engajamento dos espectadores, fornecendo insights sobre o desempenho dos seus vídeos personalizados e ajudando a ajustar futuras estratégias de alcance em vídeo de forma mais eficaz.
Quais opções de personalização estão disponíveis com a automação de vídeos com IA da HeyGen?
O HeyGen permite ampla personalização por meio de seus modelos de vídeo e opções de branding personalizado, possibilitando que você crie conteúdos direcionados que estejam alinhados com a identidade única da sua marca e com seus objetivos de comunicação.
