Criador de Vídeos de Anúncios Verticais: Crie Anúncios Envolventes Facilmente

Crie anúncios verticais impressionantes para TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts com redimensionamento de proporção e exportações.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma apresentação envolvente de 1 minuto para criadores de conteúdo, destacando como o HeyGen funciona como um criador de vídeos verticais com IA, simplificando a produção de conteúdo em alta. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com cortes rápidos e paletas de cores vibrantes, acompanhado de uma narração energética. Este vídeo deve demonstrar especificamente o poder de aproveitar 'Modelos e cenas' para criar rapidamente conteúdo cativante para plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento instrucional de 90 segundos voltado para treinadores corporativos, ilustrando como criar módulos de treinamento acessíveis usando um editor de vídeo vertical. A apresentação visual deve ser clara, passo a passo e acessível, acompanhada por uma narração calma e autoritária. É crucial destacar a integração perfeita de 'Legendas' para garantir que o conteúdo seja universalmente compreendido em várias plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional de 2 minutos direcionado a empresas de e-commerce, demonstrando como escalar demonstrações de produtos de forma eficiente usando as capacidades do HeyGen para vídeos verticais. A estética visual deve ser elegante e futurista, utilizando 'Avatares de IA' profissionais para apresentar informações com uma voz conversacional, mas polida. Este prompt deve destacar a capacidade de gerar narrativas envolventes através de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para implantação rápida de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Seu Criador de Vídeos de Anúncios Verticais

Crie vídeos de anúncios verticais envolventes sem esforço para plataformas como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, otimizando para máximo engajamento.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo vertical projetados por especialistas, aproveitando a extensa biblioteca de 'Modelos e cenas' do HeyGen para iniciar a criação do seu anúncio.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo de Anúncio
Adicione sua mídia e elementos de marca exclusivos. Refine sua mensagem com nosso editor intuitivo, incorporando seus 'Controles de marca (logotipo, cores)' para um visual consistente.
3
Step 3
Otimize para Visualização Vertical
Garanta que seu anúncio esteja perfeitamente formatado para plataformas como TikTok e Instagram Reels aplicando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' correto e adicionando legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Anúncio
Renderize seu vídeo de anúncio vertical de alta qualidade e faça o download para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas de mídia social, utilizando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' do HeyGen para a entrega final.

Destaque o Sucesso do Cliente

Destaque o Sucesso do Cliente

Transforme depoimentos de clientes em vídeos verticais dinâmicos e envolventes com IA que constroem confiança e impulsionam conversões.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos verticais para plataformas como o TikTok?

O HeyGen torna a criação de vídeos verticais fácil ao oferecer um criador de vídeos verticais dedicado com proporções otimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. Sua interface intuitiva e o redimensionamento de proporção garantem que seu conteúdo fique perfeito em qualquer plataforma de mídia social.

Quais recursos de IA estão disponíveis no editor de vídeo vertical do HeyGen?

O editor de vídeo vertical do HeyGen integra recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA e geração de narração, para simplificar seu processo criativo. Você pode transformar roteiros em vídeos verticais envolventes com legendas geradas automaticamente, aumentando a acessibilidade e o alcance.

Posso personalizar elementos de marca nos meus vídeos de anúncios verticais com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite que você personalize totalmente os elementos de marca dentro dos seus vídeos de anúncios verticais. Incorpore facilmente seu logotipo e cores de marca preferidas, garantindo uma representação consistente e profissional em todas as suas plataformas de mídia social.

Com que rapidez posso gerar um vídeo vertical usando as capacidades de texto para vídeo do HeyGen?

Com as capacidades de texto para vídeo do HeyGen, você pode gerar eficientemente um vídeo vertical completo a partir de um roteiro em minutos. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar de IA e uma voz, e o criador de vídeos verticais com IA do HeyGen produzirá conteúdo de alta qualidade pronto para seu público.

