Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo curto e acelerado de 30 segundos voltado para empreendedores ocupados que buscam criar rapidamente um Vídeo de Pitch de IA impactante para potenciais investidores. A estética deve ser moderna e limpa, com música de fundo animada e uma narração entusiástica. Enfatize a facilidade de uso e o resultado profissional alcançado ao utilizar os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo sofisticado de 60 segundos projetado para empreendedores e proprietários de pequenas empresas que desejam impressionar Capitalistas de Risco com um pitch de investidor refinado. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e persuasivo, apresentando gráficos nítidos e uma narração articulada. Ilustre como a geração de Narração da HeyGen transforma um pitch deck padrão em uma narrativa envolvente, fazendo sua apresentação se destacar.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo e envolvente de 45 segundos para fundadores de startups que estão preparando um vídeo de pitch abrangente para uma rodada de financiamento. O estilo deve ser profissional, com visuais claros explicando conceitos-chave e uma explicação concisa e autoritária. Demonstre o poder do recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar facilmente um roteiro detalhado em uma apresentação completa e profissional, simplificando seu caminho para garantir financiamento.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Pitch para VC

Crie vídeos de pitch para investidores de forma fácil com IA, transformando seu pitch deck em uma apresentação dinâmica para garantir financiamento.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Pitch
Comece estruturando sua narrativa ou colando o conteúdo existente do seu pitch deck. Nossa plataforma transforma seu texto em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para ser o rosto profissional do seu pitch, engajando seu público de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo com modelos personalizáveis e controles de marca. Gere narrações com som natural ou grave a sua própria para uma entrega perfeita.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Pitch
Refine seus vídeos de pitch para investidores usando o editor intuitivo. Uma vez polido, exporte sua criação em alta resolução, pronta para compartilhar com investidores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Investidores com Pitches Visionários

.

Desenvolva vídeos de pitch inspiradores que articulem claramente sua visão, motivando investidores a acreditar no potencial da sua startup.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criatividade dos meus vídeos de pitch para investidores?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de pitch para investidores altamente criativos usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Crie narrativas únicas com geração de narração a partir do seu roteiro, garantindo que sua mensagem para os Capitalistas de Risco se destaque profissionalmente.

Quais recursos a HeyGen oferece para construir um poderoso vídeo de pitch para VC?

A HeyGen fornece um Criador de Vídeos de Pitch de IA com recursos poderosos, como avatares de IA realistas e geração de narração perfeita a partir do seu roteiro. Você pode utilizar um editor de arrastar e soltar, modelos personalizáveis e alcançar exportações em resolução 4K para um vídeo de pitch verdadeiramente impactante.

O Criador de Vídeos de Pitch de IA da HeyGen pode ajudar fundadores de startups a garantir financiamento?

Sim, o Criador de Vídeos de Pitch de IA da HeyGen é projetado para ajudar fundadores de startups a criar vídeos de pitch atraentes que comunicam efetivamente sua visão para investidores. Ao utilizar tecnologia avançada de IA, você pode apresentar um pitch deck polido e profissional que ajuda a garantir financiamento.

É fácil criar um vídeo de pitch profissional usando a plataforma da HeyGen?

Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de pitch profissionais com seu editor intuitivo em tempo real e extensa biblioteca de modelos personalizáveis. Você pode rapidamente transformar seu roteiro em um vídeo envolvente, facilitando para qualquer pessoa produzir vídeos de pitch para investidores de alta qualidade.

