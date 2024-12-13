Gerador de Vídeos de Conteúdo no Estilo UGC: Crie Anúncios Autênticos Rapidamente

Desenvolva anúncios UGC envolventes e vídeos de depoimentos de forma eficiente usando texto para vídeo a partir de roteiro para economizar tempo e aumentar o ROAS.

Prompt de Exemplo 1
Marcas de e-commerce lançando novos produtos podem produzir um "vídeo no estilo de criador" de 45 segundos que destaca características principais com visuais limpos e modernos e tomadas dinâmicas do produto. Este "Vídeo de Produto" deve empregar uma narração profissional e calorosa combinada com música de fundo envolvente, aproveitando a "Geração de Narração" da HeyGen e o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para criar uma apresentação polida e atraente para potenciais clientes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um poderoso "vídeo de depoimento" de 60 segundos para empresas SaaS que visam ilustrar histórias de sucesso de clientes. O estilo visual deve ser empático e semelhante a uma entrevista, apresentando avatares de "AI Generativa" entregando narrativas sinceras, complementadas por música de fundo suave e inspiradora. Garanta que o vídeo utilize "Legendas" da HeyGen para acessibilidade e clareza, aprimorando a sensação autêntica para tomadores de decisão empresariais.
Prompt de Exemplo 3
Profissionais de marketing de mídia social que precisam de conteúdo rápido e envolvente podem criar um "gerador de conteúdo no estilo UGC" de 15 segundos demonstrando dicas rápidas ou destaques de produtos. Este vídeo conciso, ideal para uma "campanha de marketing" acelerada, precisa de um estilo visual rápido com cortes rápidos e gráficos na tela, apoiado por música animada e impactante e narração envolvente. Utilize "Modelos e cenas" da HeyGen para criação rápida e "Redimensionamento de proporção e exportações" para distribuição em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Conteúdo no Estilo UGC

Transforme perfeitamente seus conceitos em vídeos autênticos e de alta qualidade no estilo UGC com AI, simplificando a criação de conteúdo para campanhas impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu texto, e nossa plataforma o transformará instantaneamente em um roteiro de vídeo profissional, servindo como base para seu conteúdo no estilo UGC.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de AI realistas, permitindo que você personalize a presença na tela para combinar perfeitamente com a estética da sua marca ou estilo de criador.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo gerando narrações com som natural em mais de 175 idiomas, garantindo que sua mensagem ressoe com um público global.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de alta qualidade no estilo UGC com redimensionamento de proporção pronto para a plataforma e exporte rapidamente para compartilhamento perfeito em todos os seus canais desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos e Histórias de Sucesso

Desenvolva vídeos de depoimentos autênticos usando AI, destacando efetivamente o sucesso dos clientes e construindo confiança com potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de conteúdo no estilo UGC?

A HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos envolventes no estilo UGC e anúncios UGC através de seus Avatares de AI avançados e controle criativo abrangente. Os usuários podem aproveitar a geração de roteiros para produzir vídeos autênticos, no estilo social, que ressoam com seu público para várias campanhas de marketing.

Que controle criativo os usuários têm com os avatares de AI da HeyGen?

A HeyGen oferece aos usuários um controle criativo significativo sobre os avatares de AI, permitindo a personalização de cada detalhe, desde a aparência até gestos e a renderização realista de emoções. Isso garante que seus Atores Falantes transmitam perfeitamente sua mensagem, aumentando o impacto de seus vídeos de AI.

A HeyGen pode gerar vários tipos de vídeos de AI para campanhas de marketing?

Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeos de AI versátil, capaz de produzir diversos vídeos de AI, incluindo vídeos de produtos envolventes, vídeos de depoimentos e AI Shorts. Sua capacidade de incorporar visuais e animações personalizadas a torna ideal para campanhas de marketing impactantes.

O que torna a HeyGen uma ferramenta essencial para gerar conteúdo de vídeo criativo?

A HeyGen utiliza AI Generativa para fornecer controle criativo extenso e capacidades, tornando-se uma ferramenta essencial para gerar diversos vídeos de AI. Seus recursos, incluindo geração de roteiros e edição de vídeos de AI, permitem que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade e impacto com narrações e animações personalizadas de forma eficiente.

