Criador Rápido de Vídeos de Avaliação UGC para Marcas de E-commerce

Aumente as vendas de e-commerce com vídeos UGC impulsionados por AI. Crie facilmente depoimentos de clientes usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração rápida de conteúdo.

329/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo UGC de 45 segundos com AI que apresente um novo gadget tecnológico, com um avatar AI fornecendo uma avaliação detalhada do produto. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com um tom de áudio amigável e confiável, aproveitando os poderosos avatares AI do HeyGen para apresentações realistas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de criação de conteúdo de 60 segundos para profissionais de marketing em redes sociais, demonstrando um rápido tutorial ou destaque de produto usando um estilo visual animado e informativo, acompanhado de uma trilha sonora animada. Ilustre a facilidade de gerar este vídeo a partir de um simples roteiro usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo atraente de depoimentos de clientes de 30 segundos para um negócio baseado em serviços, visando uma estética visual profissional e clara com um estilo de áudio encorajador, direcionado a marcas que buscam alcance global. Mostre como a geração de narração e legendas automáticas do HeyGen aumentam a acessibilidade e o impacto para públicos diversos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Avaliação UGC

Transforme facilmente depoimentos de clientes em anúncios de vídeo atraentes e provas sociais envolventes, aumentando a credibilidade e o alcance da sua marca com AI.

1
Step 1
Carregue Seus Clipes de Avaliação
Comece carregando facilmente seus clipes de avaliação de produtos UGC existentes. Nossa plataforma simplifica a integração de vozes autênticas de clientes para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Template Dinâmico
Escolha entre uma variedade de templates profissionalmente desenhados para estruturar seu vídeo de avaliação. Cada template é otimizado para impacto e pode ser personalizado para se adequar à estética da sua marca.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Refine seu vídeo com ferramentas de edição fáceis de usar, adicionando elementos da sua marca e garantindo que cada detalhe esteja perfeito. Gere automaticamente legendas para acessibilidade e maior engajamento do público.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Com seu vídeo pronto, clique para gerar o resultado final. Exporte seu vídeo de avaliação UGC de alta qualidade em vários formatos de proporção para implantação perfeita em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dissemine Avaliações Envolventes nas Redes Sociais

.

Crie e compartilhe facilmente vídeos dinâmicos de avaliação UGC para redes sociais para amplificar o alcance e o engajamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos UGC com AI para marcas?

O HeyGen capacita as marcas a criar vídeos UGC com AI de forma descomplicada. Nossa plataforma simplifica todo o processo de criação de conteúdo com templates intuitivos e avatares AI realistas, entregando vozes autênticas de clientes sem a complexidade da produção de vídeo.

O HeyGen pode criar avatares AI personalizados para narrativas únicas de marca?

Sim, o HeyGen permite a criação de avatares AI personalizados, incluindo "Atores Falantes", para personificar a mensagem da sua marca. Esses avatares podem fornecer narrações AI envolventes e suportar a localização de idiomas, aprimorando seu motor criativo para públicos globais.

Quais capacidades de edição criativa o HeyGen oferece para geração de vídeos?

O HeyGen oferece um motor criativo avançado para geração de vídeos de ponta a ponta, com ferramentas de edição impulsionadas por AI. Utilize nosso Editor Baseado em Cenas para incorporar B-roll, personalizar elementos de marca e aproveitar diversos templates para criar vídeos de compilação profissionais de forma eficiente.

Como o HeyGen pode melhorar nossos Anúncios de Vídeo UGC e depoimentos de clientes?

O HeyGen se destaca na geração rápida de Anúncios de Vídeo UGC focados em conversão e depoimentos autênticos de clientes. Nossa plataforma de criação de vídeos com AI permite a produção rápida de variações de anúncios, fornecendo provas sociais poderosas que ressoam com seu público-alvo.

