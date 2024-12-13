Gerador de Vídeos de Atualização de Equipe
Crie atualizações internas envolventes em minutos usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para otimizar sua comunicação.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um relatório de progresso de projeto de 90 segundos destinado a partes interessadas e gestão, apresentando marcos importantes e perspectivas futuras com um estilo visual orientado por dados. Este vídeo envolvente da equipe deve utilizar os Modelos e cenas da HeyGen para layouts profissionais e incorporar Legendas para acessibilidade, garantindo uma narração concisa e profissional.
Produza um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos apresentando uma nova ferramenta interna para um grupo de treinamento, demonstrando suas funcionalidades com uma abordagem visual passo a passo. O vídeo deve aproveitar o suporte da Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e incluir geração de Narração nítida, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz produzido com um editor de vídeo online.
Desenhe um vídeo de anúncio de 45 segundos para toda a empresa, mantendo um estilo visual consistente, de marca e energético para transmitir notícias urgentes ou mensagens de celebração. Esta criação de vídeo eficiente deve utilizar o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para garantir exibição ideal em várias plataformas, servindo como uma rápida atualização interna da equipe.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento Interno e Integração.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentam a retenção de funcionários e otimizam os processos de integração de forma eficaz.
Entregue Comunicações de Equipe Envolventes.
Produza vídeos motivacionais e informativos para inspirar sua equipe, comunicar iniciativas-chave e fomentar uma forte cultura empresarial.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen utiliza a tecnologia de IA para simplificar a criação de vídeos?
A HeyGen aproveita a tecnologia avançada de IA, incluindo IA generativa, para transformar texto em vídeos envolventes. Os usuários podem selecionar entre vários avatares de IA e simplesmente inserir seu roteiro para uma geração de texto-para-vídeo sem complicações, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos.
Quais ferramentas de edição avançadas a HeyGen oferece para personalizar vídeos gerados por IA?
A HeyGen oferece um editor de vídeo online abrangente com ferramentas robustas para personalização. Você pode adicionar legendas, implementar controles de marca com logotipos e cores, e utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo que seus vídeos atendam a requisitos técnicos específicos.
A HeyGen pode ser integrada em fluxos de trabalho existentes para geração de vídeos de atualização de equipe?
Sim, a HeyGen é projetada para suportar a automação de fluxos de trabalho, atuando como um agente de vídeo de IA eficiente para comunicações internas. Sua plataforma facilita a colaboração em tempo real entre membros da equipe, tornando-a ideal para gerar rapidamente vídeos de atualização de equipe consistentes e profissionais.
Quais opções de saída de vídeo e especificações técnicas a HeyGen suporta?
A HeyGen suporta várias especificações técnicas para saída de vídeo, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto personalizável e exportações de alta qualidade, tipicamente como arquivos MP4. A plataforma também inclui geração avançada de narração e legendas automáticas, garantindo ampla compatibilidade e acessibilidade.