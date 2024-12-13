Gerador de Vídeos de Atualização de Equipe

Crie atualizações internas envolventes em minutos usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para otimizar sua comunicação.

373/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um relatório de progresso de projeto de 90 segundos destinado a partes interessadas e gestão, apresentando marcos importantes e perspectivas futuras com um estilo visual orientado por dados. Este vídeo envolvente da equipe deve utilizar os Modelos e cenas da HeyGen para layouts profissionais e incorporar Legendas para acessibilidade, garantindo uma narração concisa e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos apresentando uma nova ferramenta interna para um grupo de treinamento, demonstrando suas funcionalidades com uma abordagem visual passo a passo. O vídeo deve aproveitar o suporte da Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e incluir geração de Narração nítida, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz produzido com um editor de vídeo online.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio de 45 segundos para toda a empresa, mantendo um estilo visual consistente, de marca e energético para transmitir notícias urgentes ou mensagens de celebração. Esta criação de vídeo eficiente deve utilizar o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para garantir exibição ideal em várias plataformas, servindo como uma rápida atualização interna da equipe.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização de Equipe

Transforme sem esforço suas comunicações internas em atualizações de vídeo envolventes e de alta qualidade, economizando tempo e melhorando a clareza para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de atualização de equipe. Aproveite nossa capacidade embutida de texto-para-vídeo para transformar seu roteiro em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem, dando às suas atualizações de equipe uma face profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Voz e Branding
Enriqueça seu vídeo com geração de Narração profissional, selecionando o tom perfeito. Personalize ainda mais com seu logotipo e cores da marca, garantindo comunicações internas consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Atualizações
Uma vez que seu vídeo de atualização de equipe esteja completo, exporte seu vídeo de alta qualidade. Use o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para otimizá-lo para qualquer plataforma e compartilhe efetivamente com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação Rápida de Vídeos de Atualização de Equipe

.

Gere rapidamente vídeos de atualização de equipe profissionais e envolventes em minutos, garantindo comunicação oportuna e consistente em toda a sua organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza a tecnologia de IA para simplificar a criação de vídeos?

A HeyGen aproveita a tecnologia avançada de IA, incluindo IA generativa, para transformar texto em vídeos envolventes. Os usuários podem selecionar entre vários avatares de IA e simplesmente inserir seu roteiro para uma geração de texto-para-vídeo sem complicações, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos.

Quais ferramentas de edição avançadas a HeyGen oferece para personalizar vídeos gerados por IA?

A HeyGen oferece um editor de vídeo online abrangente com ferramentas robustas para personalização. Você pode adicionar legendas, implementar controles de marca com logotipos e cores, e utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo que seus vídeos atendam a requisitos técnicos específicos.

A HeyGen pode ser integrada em fluxos de trabalho existentes para geração de vídeos de atualização de equipe?

Sim, a HeyGen é projetada para suportar a automação de fluxos de trabalho, atuando como um agente de vídeo de IA eficiente para comunicações internas. Sua plataforma facilita a colaboração em tempo real entre membros da equipe, tornando-a ideal para gerar rapidamente vídeos de atualização de equipe consistentes e profissionais.

Quais opções de saída de vídeo e especificações técnicas a HeyGen suporta?

A HeyGen suporta várias especificações técnicas para saída de vídeo, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto personalizável e exportações de alta qualidade, tipicamente como arquivos MP4. A plataforma também inclui geração avançada de narração e legendas automáticas, garantindo ampla compatibilidade e acessibilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo