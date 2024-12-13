Ao usar o HeyGen para produzir ativos de vídeo para plataformas como Google Ads ou "Authorized Buyers", foque em selecionar proporções de aspecto apropriadas e manter o tamanho do arquivo para desempenho ideal. As robustas opções de exportação do HeyGen garantem que seu ativo de vídeo esteja tecnicamente sólido para integração em sistemas de anúncios que possam utilizar padrões como "OpenRTB" para solicitações de lances, facilitando a entrega eficiente de anúncios e "URLs de rastreamento de pulo".