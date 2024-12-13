Crie Vídeos de Anúncios Puláveis Envolventes com IA

Aumente o desempenho dos anúncios e reduza custos. Gere anúncios puláveis de alta qualidade rapidamente com avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de demonstração técnica de 90 segundos mostrando como implementar corretamente `URLs de rastreamento de pulo` em um ambiente de `vídeo de anúncio pulável`. Este vídeo deve atender a desenvolvedores de tecnologia de anúncios e engenheiros de QA, empregando animações dinâmicas de compartilhamento de tela e um envolvente `avatar de IA` para guiar os espectadores durante a configuração, complementado por `legendas` informativas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos que desmembre os componentes de um `BidRequest` ideal para `anúncios puláveis`, focando em como parâmetros específicos influenciam o achatamento de lances e a entrega de impressões. Direcione este conteúdo para engenheiros de troca de anúncios e cientistas de dados, usando estéticas de visualização de dados de alta tecnologia da `biblioteca de mídia/suporte de estoque` e aproveitando `modelos e cenas` para estruturar o fluxo intricado de informações.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de problema/solução de 1 minuto e 30 segundos abordando desafios comuns e melhores práticas para desenvolver e servir criativos de `anúncios VPAID`, incluindo como lidar com a implementação de `eventos de rastreamento personalizados`. O público-alvo são desenvolvedores criativos e técnicos de servidores de anúncios, exigindo metáforas visuais envolventes e um tom explicativo útil entregue por um `avatar de IA`, otimizado para várias colocações através de `redimensionamento de proporção de aspecto e exportações`.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo de Anúncio Pulável

Aprenda a produzir eficientemente vídeos de anúncios puláveis envolventes que capturam a atenção e geram resultados, aproveitando poderosas ferramentas de criação de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece escrevendo um roteiro conciso e atraente para seu vídeo de anúncio pulável. Utilize o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen para converter rapidamente seu texto em uma narrativa visual dinâmica, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante para seu público.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Identidade de Marca
Selecione e personalize seus visuais para alinhar com sua marca. Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua mensagem, personalizando sua aparência e estilo para alinhar perfeitamente com sua identidade de marca e capturar a atenção do espectador.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Acessibilidade
Enriqueça seu anúncio com áudio de alta qualidade. Gere fala com som natural usando a geração de Narração do HeyGen, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional. Isso aumenta o impacto de seus anúncios puláveis, mesmo para espectadores que assistem sem som.
4
Step 4
Exporte para Desempenho Ótimo na Plataforma
Finalize sua criação exportando seu vídeo no formato e proporção de aspecto ideais. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas de anúncios, pronto para ser implantado como um Anúncio de Vídeo In-Stream Pulável de alto desempenho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso com Anúncios em Vídeo de IA

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de anúncios puláveis persuasivos e impulsionados por IA, construindo confiança e atraindo novos prospectos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen auxilia na criação de conteúdo de vídeo adequado para formatos de anúncios puláveis?

O HeyGen permite que você produza facilmente conteúdo de "vídeo de anúncio pulável" de alta qualidade usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar visuais envolventes e narrações, garantindo que seu ativo de vídeo esteja pronto para implantação em várias plataformas de anúncios que suportam "Anúncios de Vídeo In-Stream Puláveis". A plataforma oferece redimensionamento flexível de proporção de aspecto para se adequar a diversas colocações de anúncios.

Os vídeos gerados pelo HeyGen são compatíveis com especificações técnicas de anúncios como VAST para entrega perfeita?

Sim, o HeyGen cria ativos de vídeo projetados para atender aos padrões da indústria, tornando-os compatíveis com especificações comuns de veiculação de anúncios, como "VAST 3.0" e versões anteriores. Enquanto o HeyGen foca na criação de vídeos, o resultado pode ser facilmente integrado em plataformas que suportam "VAST 2.0" ou "VAST 3.0" para uma entrega robusta e "rastreamento" de seus "anúncios TrueView".

Quais considerações técnicas devo ter em mente ao criar anúncios em vídeo com o HeyGen para plataformas como Authorized Buyers?

Ao usar o HeyGen para produzir ativos de vídeo para plataformas como Google Ads ou "Authorized Buyers", foque em selecionar proporções de aspecto apropriadas e manter o tamanho do arquivo para desempenho ideal. As robustas opções de exportação do HeyGen garantem que seu ativo de vídeo esteja tecnicamente sólido para integração em sistemas de anúncios que possam utilizar padrões como "OpenRTB" para solicitações de lances, facilitando a entrega eficiente de anúncios e "URLs de rastreamento de pulo".

O HeyGen pode ajudar a personalizar meus anúncios em vídeo com elementos de marca específicos para campanhas consistentes?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles abrangentes de "branding", incluindo colocação de logotipo e cores da marca, garantindo que seus "anúncios puláveis" mantenham uma identidade de marca consistente. Essa capacidade é crucial para criar anúncios em vídeo profissionais que ressoem com seu público e se alinhem com sua estratégia de marketing geral em todas as plataformas.

