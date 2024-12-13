Os avançados avatares de AI e a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen revolucionam a criação de conteúdo de cuidados com a pele ao transformar roteiros escritos em apresentações dinâmicas. Isso permite que as marcas produzam vídeos de qualidade profissional com porta-vozes realistas, tornando informações complexas sobre produtos de cuidados com a pele envolventes e acessíveis ao público.