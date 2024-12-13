Ferramenta de Vídeo de Conscientização em Segurança: Aumente o Engajamento no Treinamento

Entregue vídeos de conscientização em segurança envolventes instantaneamente usando avatares de IA para engajar funcionários e gerenciar riscos humanos de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo acolhedor de 60 segundos para novos contratados durante o processo de integração, delineando diretrizes essenciais de proteção de dados e conformidade. O estilo visual deve ser amigável e claro, usando gráficos animados e texto na tela para os principais pontos, acompanhado por música de fundo animada e uma narração positiva. Aproveite os modelos e cenas pré-construídos da HeyGen para montar rapidamente este módulo vital de microaprendizado, ajudando os novos membros da equipe a entender seu papel na manutenção da segurança organizacional desde o primeiro dia.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo impactante de 30 segundos direcionado a gerentes e líderes de equipe, focando em estratégias críticas de gestão de risco humano. A narrativa visual deve apresentar uma breve simulação do mundo real de uma falha comum de segurança, seguida por ações corretivas imediatas e seu impacto positivo. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para criar de forma eficiente o diálogo impactante e os segmentos explicativos, enfatizando medidas proativas e promovendo uma cultura de conscientização em segurança.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo abrangente de 90 segundos para as equipes de TI e Segurança, detalhando as mais recentes ameaças emergentes de cibersegurança. A apresentação visual deve ser elegante e informativa, incorporando visualizações de dados, gráficos e breves explicações animadas de ataques complexos, entregues por uma narração calma e especializada. Garanta acessibilidade e clareza utilizando o recurso de legendas da HeyGen, construindo sobre modelos de vídeo robustos e alimentados por IA para disseminar rapidamente conteúdo crítico de conscientização em segurança.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo de Conscientização em Segurança

Capacite sua equipe com treinamento dinâmico de conscientização em segurança, transformando tópicos complexos em insights envolventes e acionáveis através de um processo de criação de vídeo simplificado.

1
Step 1
Crie Vídeos Envolventes
Utilize modelos de vídeo alimentados por IA para converter rapidamente seus roteiros em conteúdo dinâmico, tornando a produção de material cativante de conscientização em segurança eficiente e acessível.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Integre sua marca com controles de branding (logotipo, cores) e selecione entre uma variedade de avatares de IA para entregar sua mensagem de forma consistente, garantindo que o treinamento se alinhe com a identidade organizacional.
3
Step 3
Distribua Módulos de Treinamento
Exporte facilmente seu conteúdo finalizado como pacotes SCORM para integração perfeita com LMS, ou compartilhe diretamente para entregar módulos de microaprendizado de forma eficiente para sua equipe.
4
Step 4
Analise o Desempenho e Refine
Aproveite os painéis de relatórios para monitorar o engajamento e acompanhar as taxas de conclusão, obtendo insights valiosos para gerenciar efetivamente estratégias de gestão de risco humano e refinar iniciativas de treinamento futuras.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Cibersegurança

Descomplique ameaças e protocolos complexos de cibersegurança em lições de vídeo facilmente digeríveis e visualmente atraentes usando IA.

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz de vídeo de conscientização em segurança?

A HeyGen transforma treinamentos complexos de conscientização em segurança em conteúdo de vídeo envolvente e centrado no ser humano usando avatares de IA avançados. Esta ferramenta de vídeo alimentada por IA ajuda a reduzir o risco humano ao entregar informações críticas de cibersegurança em um formato acessível e memorável.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de conscientização em segurança?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo permitindo que os usuários gerem vídeos de conscientização em segurança de alta qualidade diretamente de roteiros de texto, aproveitando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis alimentados por IA. Isso possibilita a produção rápida de módulos de treinamento envolventes sem a necessidade de expertise extensa em produção de vídeo.

A HeyGen pode ajudar a melhorar o engajamento dos funcionários no treinamento de cibersegurança?

Absolutamente. A HeyGen melhora a retenção de aprendizado e o engajamento dos funcionários com elementos dinâmicos e interativos e vídeos de conscientização em segurança com marca. Ao criar módulos de microaprendizado curtos e impactantes, a HeyGen garante que sua equipe participe ativamente do treinamento vital de cibersegurança.

A HeyGen suporta personalização de marca para conteúdo de conscientização em segurança?

Sim, a HeyGen oferece controles extensivos de marca para garantir que seus vídeos de conscientização em segurança se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e escolher entre vários modelos para criar comunicações internas consistentes e profissionais para uma gestão eficaz de riscos humanos.

