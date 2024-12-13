Modelos de Vídeo de Anúncios de Retargeting para Campanhas de Alta Conversão

Crie anúncios de retargeting envolventes que convertem. Aproveite os modelos personalizáveis do HeyGen para uma produção de vídeo sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional elegante de 45 segundos direcionado a agências de marketing digital, mostrando a versatilidade dos modelos personalizáveis para anúncios em redes sociais em várias plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e informativo, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar o conteúdo de forma clara, enfatizando como o redimensionamento de proporção e exportações simplificam a implementação de campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos para gerentes de marketing que precisam escalar suas ideias criativas de publicidade para campanhas de retargeting contínuas sem edição de vídeo extensa. O estilo visual deve ser orientado para solução de problemas com cortes rápidos e texto na tela, apoiado por uma narração autoritária, ilustrando como o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen, combinado com sua extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque, simplifica a criação de anúncios em vídeo diversificados.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo introdutório envolvente de 30 segundos para novos empreendedores e startups, ilustrando a simplicidade de criar vídeos de marketing profissionais do zero. O estilo visual deve ser amigável e vibrante, com uma narração calorosa e clara, destacando como os modelos de vídeo prontamente disponíveis e a adição de legendas/legendas via HeyGen capacitam até mesmo iniciantes a produzir conteúdo polido.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Modelos de Vídeo de Anúncios de Retargeting

Crie rapidamente anúncios de vídeo de retargeting impactantes aproveitando modelos personalizáveis, personalizando conteúdo e otimizando para várias plataformas para reengajar seu público.

Step 1
Selecione Seu Modelo
Navegue pela diversa biblioteca do HeyGen para encontrar os modelos de vídeo perfeitos para suas campanhas de retargeting, utilizando o recurso intuitivo "Modelos e cenas" para iniciar sua criação.
Step 2
Adicione Seus Elementos Únicos
Personalize o modelo escolhido integrando os ativos únicos da sua marca. Carregue suas imagens de produtos específicas, vídeos e logotipos, aproveitando o abrangente "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para contar sua história de forma eficaz dentro de seus anúncios de retargeting.
Step 3
Crie Conteúdo Envolvente
Dê vida ao seu roteiro aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen. Ajuste a mensagem e os visuais para ressoar com seu público-alvo, tornando seus modelos de anúncios altamente eficazes.
Step 4
Exporte e Implemente
Finalize seu vídeo garantindo que ele se ajuste a várias plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações". Em seguida, implemente com confiança seus modelos de vídeo de anúncios de retargeting de alta qualidade nas redes de anúncios escolhidas para reengajar potenciais clientes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Vídeo de Sucesso do Cliente

Transforme histórias de sucesso de clientes em poderosos anúncios de vídeo com IA, construindo confiança e persuadindo potenciais clientes indecisos em esforços de retargeting.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncios de retargeting envolventes?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis que simplificam o processo de produção de anúncios de retargeting de alta qualidade, permitindo que as empresas implementem rapidamente ideias criativas de publicidade. Seu editor de vídeo online intuitivo permite personalização fácil de arrastar e soltar para criar vídeos de marketing atraentes.

Quais opções de personalização estão disponíveis para modelos de anúncios em vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização para seus modelos de anúncios em vídeo, incluindo controles de branding para adicionar seu logotipo e cores específicas. Você pode integrar sua mídia, selecionar ativos de estoque e aproveitar avatares de IA e narrações para criar vídeos promocionais únicos.

Os modelos de vídeo do HeyGen podem ser usados para várias campanhas de retargeting em diferentes plataformas?

Absolutamente. Os modelos de vídeo flexíveis do HeyGen são projetados para diversas campanhas de retargeting, incluindo aquelas para anúncios em redes sociais como Facebook e Google Ads. Você pode facilmente ajustar as proporções para desempenho ideal em várias plataformas.

Como a IA do HeyGen melhora o impacto dos vídeos de marketing para retargeting?

As capacidades de IA do HeyGen, como avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro, permitem a produção rápida de anúncios de retargeting altamente personalizados e dinâmicos. Isso ajuda a criar vídeos de marketing atraentes que reengajam efetivamente seu público com ideias criativas de publicidade.

