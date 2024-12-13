Criador de Vídeos de Anúncios de Retargeting: Aumente as Conversões Rápido

Transforme prospectos em clientes com anúncios em vídeo envolventes. Aproveite avatares de IA para criar conteúdo atraente que converte.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo elegante e profissional de 45 segundos para profissionais de marketing, ilustrando o poder do HeyGen como um gerador de anúncios em vídeo com IA. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, acompanhado por uma trilha sonora motivacional, enfatizando como os profissionais de marketing podem aproveitar avatares de IA para personalizar seus anúncios em vídeo em escala, tornando a criação de campanhas eficiente e impactante em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador e acelerado de 60 segundos para empreendedores e proprietários de lojas de e-commerce, focando na criação rápida de anúncios. A narrativa visual deve apresentar diversas imagens de produtos e uma narração envolvente, demonstrando como a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen transforma ideias em conteúdo de criador de anúncios em vídeo online de forma rápida, capacitando os usuários a lançar novas campanhas com velocidade e criatividade sem precedentes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo ousado e impactante de 15 segundos direcionado a agências de marketing digital, mostrando os resultados imediatos de vídeos de anúncios de retargeting bem executados. Esta peça concisa requer um forte chamado à ação e um design sonoro impactante, destacando a facilidade de usar o recurso de geração de Narração do HeyGen para adicionar narrativas de áudio envolventes que ressoam profundamente com potenciais clientes, provando sua eficácia como criador de anúncios em vídeo para campanhas focadas em conversão.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Retargeting

Produza rapidamente anúncios em vídeo de retargeting envolventes que ressoam com visitantes anteriores e impulsionam conversões, aproveitando a IA para uma criação de anúncios eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Anúncio
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou inserindo seu roteiro diretamente. O editor do HeyGen ajuda você a estruturar sua mensagem de forma eficaz para a criação do seu anúncio.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um avatar de IA expressivo para transmitir sua mensagem. Integre uma narração profissional ou utilize a geração de voz do HeyGen para uma narração clara e consistente em seu anúncio em vídeo.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca e Finalize
Enriqueça seu anúncio de retargeting com controles de Branding personalizados, como logotipos e cores. Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para adicionar mídia da biblioteca, garantindo que seus anúncios em vídeo estejam alinhados com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seus vídeos de anúncios de retargeting ajustando as proporções para diferentes plataformas. Exporte seu vídeo de alta qualidade, pronto para ser implantado em redes sociais e outros canais digitais para reengajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos em Campanhas de Retargeting

Aproveite a IA para criar vídeos autênticos de histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e convertendo públicos engajados de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncios de retargeting?

O HeyGen facilita a criação rápida de vídeos de anúncios de retargeting envolventes. Nossa plataforma permite que os profissionais de marketing gerem anúncios em vídeo de alta qualidade usando avatares de IA, texto para vídeo e um editor de arrastar e soltar, simplificando todo o processo de criação de anúncios.

O que torna o HeyGen um criador de anúncios em vídeo com IA eficaz?

O HeyGen utiliza IA avançada para alimentar avatares de IA realistas e narrações, transformando roteiros em anúncios em vídeo profissionais. Esta tecnologia capacita as empresas a produzir vídeos de produtos atraentes e conteúdo para redes sociais sem produção complexa.

O HeyGen pode ajudar pequenas empresas a criar anúncios em vídeo de forma eficiente?

Com certeza. O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e um editor de arrastar e soltar fácil de usar, permitindo que pequenas empresas produzam anúncios em vídeo impactantes rapidamente. Você pode facilmente adicionar sua marca, mídia e legendas para resultados polidos.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em anúncios em vídeo?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e elementos visuais específicos em cada anúncio em vídeo. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo de marketing mantenha uma identidade de marca profissional e consistente em várias plataformas.

