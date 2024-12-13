Gerador de Vídeos de Treinamento de Relatórios Regulatórios para Conformidade Simplificada

Transforme documentos regulatórios em vídeos de treinamento envolventes e em conformidade com políticas instantaneamente usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um módulo de treinamento envolvente de 60 segundos projetado para novos funcionários durante a integração, explicando os vídeos principais de treinamento de conformidade da empresa. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável e acolhedor com cenas dinâmicas, complementado por uma narração calorosa e encorajadora. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para introduzir conceitos-chave, tornando o processo de integração dos funcionários mais interativo e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos especificamente para funcionários responsáveis pela entrada de dados e relatórios, ilustrando uma etapa crítica no processo de relatórios regulatórios. O estilo visual e de áudio precisa ser claro e direto, usando visuais animados simples e uma narração fácil de entender. Monte rapidamente este módulo de treinamento usando os modelos e cenas da HeyGen, garantindo que as informações cruciais do gerador de vídeos de treinamento de relatórios regulatórios sejam absorvidas de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de e-learning de 90 segundos para equipes globais dentro de corporações multinacionais, cobrindo regulamentos essenciais de privacidade de dados. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e internacional limpo, com texto claro na tela, apoiado por uma narração polida disponível em vários idiomas. Maximize o alcance e a compreensão utilizando o recurso de legendas da HeyGen para a disseminação de treinamento multilíngue.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Relatórios Regulatórios

Simplifique a criação de vídeos essenciais de conformidade regulatória com IA, garantindo treinamento preciso e envolvente para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de relatórios regulatórios. Nossa funcionalidade de texto para vídeo transforma seu roteiro em cenas de vídeo profissionais, estabelecendo a base para seu módulo de treinamento.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca e entregar seu treinamento. Isso aumenta o engajamento e o profissionalismo em seus vídeos de conformidade.
3
Step 3
Adicione Narrações e Personalização
Gere narrações com som natural para seu roteiro. Personalize ainda mais seu vídeo com controles de marca, legendas e mídia relevante para garantir uma mensagem clara e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu vídeo de treinamento regulatório finalizado em vários formatos e proporções. Compartilhe seus módulos de treinamento em conformidade com sua equipe para melhorar a retenção de conhecimento e garantir a adesão.

Aumente o Engajamento e a Retenção de Conhecimento

Utilize avatares de IA e elementos interativos para criar vídeos de treinamento de relatórios regulatórios dinâmicos que cativam os aprendizes e melhoram a retenção a longo prazo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade regulatória envolventes?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica o processo ao utilizar avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que as equipes de RH criem rapidamente módulos de treinamento profissionais e envolventes que atendam aos padrões de conformidade regulatória sem a necessidade de uma produção de vídeo extensa.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento de conformidade?

A HeyGen oferece extensas opções criativas, incluindo uma ampla seleção de avatares de IA, modelos personalizáveis e visuais consistentes com a marca, permitindo que os usuários adaptem módulos de treinamento envolventes e lições interativas de forma eficiente para suas necessidades específicas de treinamento em conformidade com políticas.

Como a HeyGen facilita atualizações e manutenção eficientes de vídeos de treinamento de conformidade?

Com a HeyGen, atualizar seus vídeos de treinamento de conformidade é altamente eficiente graças à edição e atualizações sob demanda e à funcionalidade de texto para vídeo. Isso garante que seus vídeos de e-learning permaneçam atualizados com as regulamentações de trabalho em evolução, promovendo a retenção de conhecimento sem a necessidade de retrabalho extenso.

Os vídeos de treinamento de relatórios regulatórios gerados pela HeyGen podem ser integrados a plataformas de aprendizado existentes?

Sim, os vídeos de treinamento de relatórios regulatórios gerados pela HeyGen são projetados para integração perfeita com LMS e frequentemente suportam compatibilidade SCORM. Isso permite que você exporte facilmente módulos de treinamento para suas plataformas de e-learning existentes, garantindo rastreamento de conclusão e acessibilidade.

