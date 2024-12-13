Com a HeyGen, atualizar seus vídeos de treinamento de conformidade é altamente eficiente graças à edição e atualizações sob demanda e à funcionalidade de texto para vídeo. Isso garante que seus vídeos de e-learning permaneçam atualizados com as regulamentações de trabalho em evolução, promovendo a retenção de conhecimento sem a necessidade de retrabalho extenso.