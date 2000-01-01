Descubra exemplos inspiradores de vídeos de produto

Descubra vídeos de produto cativantes que elevam o seu marketing com o recurso de texto para vídeo da HeyGen. Converta roteiros com facilidade em visuais envolventes que aumentam o reconhecimento da marca.

535/2000
Passo 1
Digite Seu Prompt
Passo 2
Clique No Botão Gerar
Passo 3
Veja Seu Vídeo Ganhar Vida
-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
As principais empresas do mundo confiam na HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

Como usar o criador de vídeos da HeyGen

Criar seu vídeo com nosso criador de vídeos com IA é rápido, intuitivo e flexível. Veja como você passa da ideia ao vídeo final:

Sem equipe. Sem cortes. Apenas seu agente de vídeo com IA em ação.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeos Nativa por Prompt

Criação de Vídeos Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent devolve um material totalmente construído e pronto para publicação. Não é necessário escrever roteiros, gerenciar assets ou montar o conteúdo manualmente.

Geração de vídeo de ponta a ponta

Geração de vídeo de ponta a ponta

O agente cuida de todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e envolvente com base na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e a mensagem, adiciona uma narração natural e sensível às emoções, aplica edições e transições para um ritmo fluido e profissional e finaliza legendas, tempo e ritmo para garantir clareza e desempenho.

Criado com Estrutura e Intenção

Criado com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de cronogramas e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada resultado é intencionalmente projetado para corresponder ao seu objetivo — da mensagem e do ritmo ao encadeamento das cenas e à adequação ao público. O resultado é um vídeo coeso e orientado por propósito.

Como funciona

Como funcionam os exemplos de vídeos de produto

Aprenda a criar exemplos envolventes de vídeos de produto com um guia passo a passo que utiliza os recursos inovadores do HeyGen.

Etapa 1

Crie um roteiro envolvente

Comece criando um roteiro conciso e envolvente que destaque os principais recursos do seu produto. Foque na simplicidade e na clareza para garantir que seu público entenda o valor que você oferece. Use os recursos de texto para vídeo da HeyGen para tornar esse processo mais eficiente.

Etapa 2

Selecione avatares de IA e narrações em voz

Escolha entre a ampla seleção de avatares de IA e narrações em voz da HeyGen para dar um toque profissional ao seu vídeo de produto. Esse recurso permite apresentar seu produto de forma envolvente e próxima do público, aumentando a conexão com quem assiste.

Etapa 3

Adicione cenas visualmente atraentes

Aprimore o seu vídeo de produto com a variedade de modelos e cenas da HeyGen. Isso ajuda a representar visualmente os benefícios e as aplicações reais do seu produto, tornando o conteúdo mais atraente e fácil de entender para o público.

Etapa 4

Exportar com controles de branding

Por fim, personalize seu vídeo para combinar com a sua marca usando os controles de branding da HeyGen. Ajuste os logotipos, as cores e outros elementos e, em seguida, exporte o vídeo no formato de proporção desejado, garantindo um produto final profissional que esteja alinhado com a identidade da sua marca.

Avaliações

Avaliações da HeyGen: o que usuários reais estão dizendo

A HeyGen tem mais de 900 avaliações e uma nota de 4,8 no G2. As pessoas adoram como é fácil criar vídeos a partir de texto, traduzir com IA e usar avatares realistas.

G2-White-Orange-Icon

Avaliado em 4,8 / 5 · Mais de 900 avaliações

G2-Teal-Orange-Icon

Criação de vídeos multilíngues sem esforço, em qualquer lugar

Adoro usar o HeyGen porque ele me permite criar comunicações claras e envolventes em vários idiomas e adaptar as mensagens para a minha comunidade. A melhor parte é que posso fazer ótimos vídeos enquanto estou em movimento, sem precisar me gravar fisicamente todas as vezes.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Uma ferramenta revolucionária para criação de vídeos rápida e consistente

Altamente recomendado para quem busca velocidade, qualidade e criação de vídeos flexível em um mundo onde o conteúdo é rei.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Extremamente fácil de usar, transforma a criação de conteúdo

A HeyGen realmente transformou a forma como minha empresa opera. O mais importante é que ela me permite criar os anúncios e o conteúdo para redes sociais necessários para divulgar nossos produtos e serviços.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Finalmente, uma plataforma de vídeo com IA que parece humana

Os avatares, os tons de voz e as ferramentas de ritmo estão anos-luz à frente de outras plataformas. O novo fluxo de trabalho do Video Agent é revolucionário: ele ouve, se adapta e faz revisões rapidamente.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Surpreendentemente fácil e perfeito para vídeos rápidos com aparência profissional

A Heygen é muito fácil de usar. O agente de IA explica claramente como cada clipe de vídeo vai ficar e oferece opções para ajustar os detalhes. É um app realmente útil, e a melhor parte são as longas durações de vídeo, que são perfeitas para o YouTube.

- Christine B.

Casos de uso

Crie vídeos de produto envolventes com a HeyGen

Aproveite a IA da HeyGen para criar demonstrações de produto cativantes, impulsionando o marketing em vídeo e o reconhecimento da marca com facilidade.

Ícone 1

Gerar clipes envolventes para redes sociais

Quickly produce engaging social media clips to captivate your audience and drive product interest.

Ícone 2

Criação de anúncios de alto desempenho com vídeo em IA

Create compelling ads swiftly using AI to enhance product visibility and attract potential customers.

Ícone 3

Apresente histórias de sucesso de clientes

Highlight customer testimonials through impactful videos that build trust and convert prospects into loyal customers.

Tem dúvidas? Nós temos as respostas

Como o HeyGen aprimora as estratégias de marketing em vídeo?

A HeyGen oferece um conjunto completo de ferramentas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA e geração de narração, para criar vídeos de produto envolventes que capturam a atenção do público e aumentam o reconhecimento da marca. Com controles de branding e redimensionamento de proporção de tela, seus vídeos podem ser ajustados perfeitamente para qualquer plataforma.

Quais recursos técnicos tornam o HeyGen adequado para criar vídeos de SaaS?

A HeyGen se destaca na produção de vídeos para SaaS ao aproveitar recursos como texto para vídeo a partir de roteiro, legendas e uma vasta biblioteca de mídia. Essas ferramentas garantem que seus vídeos de demonstração de produto sejam não apenas informativos, mas também visualmente envolventes, oferecendo clareza técnica com facilidade.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de produto com uma narrativa envolvente?

Sim. O uso de modelos, cenas e geração de narração pelo HeyGen permite que você incorpore elementos de storytelling em vídeos de produto. Esses recursos ajudam a construir uma narrativa que aumenta o engajamento do público e a conexão emocional, fazendo com que seu produto se destaque.

De que maneiras o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos ao oferecer ferramentas intuitivas, como conversão de roteiro em vídeo e uma biblioteca de modelos personalizáveis. Esses recursos garantem uma abordagem estruturada, passo a passo, permitindo que até mesmo quem tem orçamento limitado crie vídeos de produto profissionais com facilidade.

Explore more AI powered tools

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

Vídeo Explicativo de ProdutoCriar marketing em vídeoCriador de Vídeos de MarketingDepoimentos em Vídeo de ClientesVídeo de Storytelling de MarcaVídeo Explicativo de 30 SegundosProspecção por vídeoAnúncios UGCCriador de Vídeo PromocionalExemplos de Vídeos AnimadosStorytelling em vídeoAnúncios em Banner de VídeoCriador de Vídeo PromocionalGerador de Anúncios com IACriador de Vídeos de ProdutoCriador de Vídeos de AnúncioCriador de Vídeos de Demonstração de ProdutoModelo de vídeo em breveCriador de Vídeos Explicativos AnimadosGerador de Vídeos de Anúncios com IACriador de Vídeo 3DCriador de Vídeos com IAFerramenta de Vídeo para TwitterVídeo CorporativoCriador de Vídeos Deepfake

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background
Exemplos de Vídeos de Produto | Aumente o Engajamento | HeyGen