Para os cidadãos em geral, articule as mudanças recentes nas regulamentações locais de reciclagem em um anúncio de serviço público de 60 segundos. O estilo visual deve ser informativo e amigável, usando gráficos acessíveis e uma trilha sonora de fundo positiva, aproveitando legendas para garantir o máximo alcance e compreensão para este importante anúncio de serviço público (PSA).
Prompt de Exemplo 2
Para informar os clientes existentes, crie um vídeo de anúncio de 30 segundos para redes sociais destacando um novo recurso ou benefício vinculado a uma atualização de política da empresa. Empregue um estilo visual envolvente e moderno, completo com música de fundo animada e transições dinâmicas, rapidamente trazido à vida usando Modelos e cenas prontos para um anúncio polido nas redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo de 90 segundos voltado para profissionais do setor, delineando meticulosamente uma mudança significativa na política regulatória dentro do setor financeiro. O vídeo deve apresentar um estilo visual autoritário e claro, incorporando visualizações de dados concisas e uma narração profissional, tudo gerado de forma eficiente via Texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir a máxima precisão para esses vídeos críticos de anúncio de política.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Anúncio de Mudança de Política

Transforme facilmente atualizações de políticas complexas em vídeos claros e envolventes com IA, garantindo que seus anúncios sejam compreendidos e impactantes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece digitando ou colando o texto do seu anúncio de política. O gerador transformará seu texto em palavras faladas de som natural para a narração do vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Escolha um avatar de IA profissional para apresentar suas mudanças de política. Você também pode personalizar sua aparência e voz para combinar com seu estilo de comunicação.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore o logotipo e as cores da sua organização. Enriqueça sua mensagem com mídia de estoque, música de fundo e modelos de vídeo relevantes.
4
Step 4
Gere e Exporte
Revise seu vídeo, gere automaticamente legendas para acessibilidade e, em seguida, exporte-o em vários formatos adequados para suas plataformas desejadas.

Desenvolva vídeos explicativos claros e concisos para comunicar efetivamente novas políticas a funcionários, clientes ou ao público, promovendo uma melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncio de política?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que simplifica a criação de anúncios envolventes de mudança de política. Os usuários podem aproveitar os recursos de Texto-para-vídeo, avatares de IA e vários modelos de vídeo para produzir conteúdo profissional rapidamente.

Quais controles criativos o HeyGen oferece para vídeos de política de marca?

HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você personalize vídeos de anúncio de política com suas cores específicas, logotipos e música de fundo. Isso garante que todos os seus Anúncios de Serviço Público (PSAs) mantenham uma identidade de marca consistente.

O HeyGen pode ajudar as equipes de RH a criar vídeos explicativos de forma eficiente?

Sim, o HeyGen capacita as equipes de RH a produzir rapidamente vídeos explicativos de alta qualidade para novas políticas ou atualizações. Com avatares de IA e geração de narração perfeita, você pode transformar roteiros em vídeos profissionais com esforço mínimo.

Como o HeyGen garante acessibilidade para anúncios de política?

HeyGen suporta acessibilidade gerando automaticamente legendas para todos os seus vídeos de anúncio de mudança de política. Este recurso garante que sua mensagem seja clara e compreensível para um público mais amplo em várias plataformas.

