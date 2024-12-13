Gerador de Vídeo de Etapas de Integração: Simplifique o Treinamento de Novos Contratados
Crie vídeos de integração de funcionários envolventes para novos contratados mais rapidamente com os avatares de IA da HeyGen, aumentando a retenção.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos direcionado a profissionais de RH que buscam explicar procedimentos complexos de inscrição em benefícios, apresentado com uma estética visual limpa e profissional e uma voz gerada por IA clara e informativa. Este vídeo deve usar efetivamente o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para converter informações detalhadas em uma narrativa atraente e recorrer a diversos modelos de vídeo para um visual consistente e polido ao criar "vídeos de integração de funcionários."
Para novos membros da equipe, uma mensagem de boas-vindas inspiradora de 30 segundos da liderança sênior pode ser produzida, apresentando uma abordagem visual autêntica e personalizada que mistura imagens reais da empresa da biblioteca de mídia com uma entrega encorajadora e calorosa de um avatar de IA. Esta experiência de "criador de vídeo de integração" oferece a oportunidade de personalizar vídeos facilmente, garantindo uma introdução sincera para cada novo contratado.
Crie um vídeo de checklist interativo envolvente de 50 segundos para indivíduos começando em um novo cargo, apresentado com um design visual brilhante em estilo infográfico e uma narração encorajadora e conversacional que os guia pelas tarefas iniciais. Este guia prático, perfeito para qualquer "criador de vídeo de integração", pode ser aprimorado com legendas integradas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza, tornando-se uma parte indispensável de seus "vídeos de treinamento" e experiência na primeira semana.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Melhore os vídeos de integração de funcionários com IA para garantir que novos contratados estejam engajados e retenham informações críticas desde o primeiro dia.
Escale o Conteúdo de Integração para Alcance Global.
Produza rapidamente inúmeros vídeos de integração localizados, garantindo treinamento consistente e eficaz para todos os novos funcionários, onde quer que estejam.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários?
A HeyGen atua como uma plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA, oferecendo uma gama de modelos de vídeo personalizáveis que agilizam o processo de produção de vídeos de integração de funcionários de alta qualidade de forma rápida e eficiente para novos contratados.
Quais opções criativas estão disponíveis para projetar vídeos de integração com a HeyGen?
Como um avançado criador de vídeos de integração, a HeyGen oferece extensas opções criativas, incluindo avatares de IA realistas e personagens animados, permitindo que você personalize vídeos com apresentadores de IA únicos para refletir perfeitamente o estilo da sua marca.
A plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen pode gerar conteúdo a partir de um roteiro para vídeos de treinamento?
Sim, a poderosa plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen suporta texto para vídeo a partir de um roteiro, transformando seu conteúdo escrito em vídeos de treinamento profissionais com narrações e legendas geradas por IA para profissionais de RH.
Como posso garantir a consistência da marca no conteúdo do meu gerador de vídeo de etapas de integração usando a HeyGen?
A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa, garantindo que cada vídeo do seu gerador de vídeo de etapas de integração mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.