A plataforma de IA generativa do HeyGen simplifica significativamente a criação de um vídeo tutorial convertendo seu roteiro escrito diretamente em conteúdo de vídeo envolvente. Nosso recurso de texto-para-vídeo, alimentado por um avançado gerador de narração de IA, permite que você produza narrações profissionais para seu vídeo instrucional sem precisar gravar sua própria voz. Isso agiliza todo o processo de produção, do conceito ao produto final.