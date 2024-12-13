Faça um Vídeo de Treinamento: Rápido e Envolvente
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo abrangente de 2 minutos sobre demonstração de produto, direcionado a clientes em potencial, destacando os recursos e benefícios de uma nova atualização de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, empregando demonstrações claras e passo a passo com narração confiante e persuasiva. Aproveite a geração de narração da HeyGen para garantir uma trilha de áudio de alta qualidade e profissional que ressoe com os usuários em potencial e destaque o valor do produto.
Produza um vídeo crucial de 90 segundos de treinamento em conformidade para todos os funcionários, explicando novos regulamentos de privacidade de dados. Este vídeo requer um estilo visual sério, informativo e profissional, usando gráficos simples para transmitir conceitos complexos com uma voz autoritária. Para agilizar a criação de conteúdo, incorpore o recurso de texto para vídeo da HeyGen, transformando texto legal preparado em um módulo de treinamento facilmente digerível e impactante para as equipes de L&D.
Desenhe um vídeo técnico conciso de 45 segundos sobre como fazer para membros da equipe que estão aprendendo um novo recurso de software interno. A abordagem visual deve ser direta e rica em capturas de tela, acompanhada por uma narração calma e clara para guiar os usuários em cada etapa. Garanta acessibilidade e clareza empregando o recurso de legendas/captions da HeyGen, permitindo que os espectadores acompanhem facilmente e compreendam instruções complexas durante este treinamento técnico essencial.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que melhoram significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Expanda Oportunidades de Aprendizado.
Desenvolva e escale um maior número de cursos de treinamento, permitindo que você alcance efetivamente um público global de alunos.
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes?
A avançada plataforma de vídeo de IA da HeyGen permite que você crie vídeos de IA sem esforço, transformando roteiros em vídeos de treinamento profissionais com Avatares de IA e narrações realistas de IA, reduzindo significativamente o tempo de produção.
Que tipos de vídeos de treinamento posso desenvolver usando a HeyGen?
Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento, incluindo módulos de integração de funcionários, demonstrações de produtos e vídeos explicativos abrangentes, todos utilizando nossos diversos modelos de vídeo de treinamento para um visual profissional.
A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de treinamento para corresponder à minha marca?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize seu vídeo com o logotipo, cores e mídia da sua empresa, garantindo que todos os seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.
Como as equipes de L&D se beneficiam ao usar a HeyGen para produção de vídeos?
A HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente e implementar atualizações facilmente, promovendo o compartilhamento de conhecimento em toda a organização sem a necessidade de ampla expertise ou recursos em edição de vídeo.