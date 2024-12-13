Faça um Vídeo de Treinamento: Rápido e Envolvente

Crie vídeos de treinamento envolventes para integração de funcionários e demonstrações de produtos usando avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo abrangente de 2 minutos sobre demonstração de produto, direcionado a clientes em potencial, destacando os recursos e benefícios de uma nova atualização de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, empregando demonstrações claras e passo a passo com narração confiante e persuasiva. Aproveite a geração de narração da HeyGen para garantir uma trilha de áudio de alta qualidade e profissional que ressoe com os usuários em potencial e destaque o valor do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo crucial de 90 segundos de treinamento em conformidade para todos os funcionários, explicando novos regulamentos de privacidade de dados. Este vídeo requer um estilo visual sério, informativo e profissional, usando gráficos simples para transmitir conceitos complexos com uma voz autoritária. Para agilizar a criação de conteúdo, incorpore o recurso de texto para vídeo da HeyGen, transformando texto legal preparado em um módulo de treinamento facilmente digerível e impactante para as equipes de L&D.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo técnico conciso de 45 segundos sobre como fazer para membros da equipe que estão aprendendo um novo recurso de software interno. A abordagem visual deve ser direta e rica em capturas de tela, acompanhada por uma narração calma e clara para guiar os usuários em cada etapa. Garanta acessibilidade e clareza empregando o recurso de legendas/captions da HeyGen, permitindo que os espectadores acompanhem facilmente e compreendam instruções complexas durante este treinamento técnico essencial.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Treinamento

Crie vídeos de treinamento envolventes para integração de funcionários, demonstrações de produtos ou conteúdo explicativo com nossa plataforma de vídeo de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo o roteiro do seu vídeo de treinamento. O recurso de Texto para Vídeo da nossa plataforma transforma instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de Avatares de IA para apresentar profissionalmente seu conteúdo de treinamento, adicionando um toque humano envolvente sem a necessidade de filmagem.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Dê vida ao seu roteiro gerando narrações de IA de alta qualidade diretamente do seu texto, garantindo uma narração clara e consistente ao longo do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Seu vídeo de treinamento está completo! Use nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportação para preparar seu vídeo para qualquer plataforma e público.

Casos de Uso

Esclareça Assuntos Complexos

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes?

A avançada plataforma de vídeo de IA da HeyGen permite que você crie vídeos de IA sem esforço, transformando roteiros em vídeos de treinamento profissionais com Avatares de IA e narrações realistas de IA, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Que tipos de vídeos de treinamento posso desenvolver usando a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento, incluindo módulos de integração de funcionários, demonstrações de produtos e vídeos explicativos abrangentes, todos utilizando nossos diversos modelos de vídeo de treinamento para um visual profissional.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de treinamento para corresponder à minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize seu vídeo com o logotipo, cores e mídia da sua empresa, garantindo que todos os seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como as equipes de L&D se beneficiam ao usar a HeyGen para produção de vídeos?

A HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente e implementar atualizações facilmente, promovendo o compartilhamento de conhecimento em toda a organização sem a necessidade de ampla expertise ou recursos em edição de vídeo.

