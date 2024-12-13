Crie um Vídeo de Atualização de Roteiro com IA

Comunique marcos de produto claramente usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro para atualizações profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de atualização do roteiro de 90 segundos direcionado a clientes externos, anunciando novos recursos empolgantes e melhorias planejadas. Este vídeo precisa de um estilo visual e de áudio dinâmico e moderno, aproveitando a conversão de texto em vídeo a partir do roteiro para traduzir eficientemente mensagens de marketing em visuais cativantes, completo com legendas proeminentes para acessibilidade e maior alcance nas plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 2 minutos para comunicar sua visão de produto a longo prazo a potenciais investidores ou novos membros da equipe, utilizando um estilo amigável e acessível. Aproveite avatares de IA de modelos personalizáveis para narrar marcos estratégicos importantes, tornando o roteiro complexo acessível e humanizado, além de apresentar suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para enriquecer visualmente a apresentação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo rápido de 45 segundos para comunicar marcos urgentes do produto e correções de bugs para uma equipe de desenvolvimento multifuncional, exigindo um estilo visual nítido e informativo com transições rápidas. Garanta que o vídeo seja adaptável para vários canais de comunicação interna, utilizando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, facilitando o compartilhamento de atualizações via Slack, e-mail ou ferramentas de gerenciamento de projetos sem necessidade de reedição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Atualização de Roteiro

Comunique facilmente sua visão de produto e progresso com vídeos de atualização de roteiro envolventes e profissionais, criados rapidamente online.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece com um Roteiro
Comece selecionando um modelo personalizável especificamente projetado para atualizações de roteiro, ou use nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar conteúdo diretamente do seu plano.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Avatares de IA
Preencha seu vídeo com marcos importantes e detalhes do projeto. Utilize avatares de IA para apresentar suas atualizações, aumentando o engajamento sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Personalize com Branding e Legendas
Aplique as cores e o logotipo da sua marca usando controles de Branding. Melhore a clareza e a acessibilidade para seu público com legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização de Vídeo
Finalize seu vídeo de roteiro profissional e exporte-o. Aproveite o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas e públicos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique a visão futura

Inspire stakeholders e equipes apresentando visualmente o roteiro estratégico e os objetivos futuros do seu produto com IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização de roteiro de produto?

O HeyGen revoluciona o processo de criação de um vídeo de atualização de roteiro ao utilizar recursos impulsionados por IA. Nossa plataforma permite a conversão de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, utilizando avatares de IA realistas e geração avançada de narração para transformar seu conteúdo em vídeos profissionais de atualização de roteiro de produto sem necessidade de edição extensa.

Posso personalizar os elementos visuais e a identidade da marca dos meus vídeos de roteiro usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece ampla personalização com modelos personalizáveis, permitindo que você integre a identidade única da sua marca. Utilize nossos controles de Branding para logotipos e cores, e enriqueça seus vídeos com uma vasta biblioteca de mídia/suporte de estoque, juntamente com animações de texto dinâmicas, para criar vídeos de atualização de roteiro atraentes.

Quais recursos técnicos de saída o HeyGen oferece para distribuição ideal de vídeos?

O HeyGen garante que seus vídeos de atualização de roteiro de produto estejam perfeitamente formatados para qualquer plataforma com seus robustos recursos técnicos. Oferecemos redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, juntamente com legendas automáticas, tornando seu conteúdo acessível e profissional em vários canais e públicos.

Com que rapidez os usuários podem gerar vídeos de roteiro de produto de alta qualidade com o HeyGen?

O HeyGen é projetado para eficiência, permitindo a Geração de Vídeo de ponta a ponta com velocidade notável. Nosso criador de vídeos online fácil de usar capacita você a transformar sua visão em um vídeo de atualização de roteiro polido rapidamente, tornando todo o processo de produção de vídeo rápido e sem complicações.

