Crie um Vídeo de Anúncio de Geração de Leads que Converte
Aumente a geração de leads com anúncios em vídeo de alta conversão. Crie facilmente conteúdo envolvente a partir de roteiros usando o texto-para-vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos ilustrando a integração perfeita de Formulários de Geração de Leads com um sistema CRM, direcionado a gerentes de operações de marketing. Empregue os avatares de IA do HeyGen e Legendas para guiar pelos passos técnicos com precisão, usando uma estética visual limpa e orientada por dados e uma narração informativa para destacar as capacidades de automação.
Produza um vídeo de anúncio de desempenho de 1,5 minuto focado em otimizar o ROI por meio de campanhas direcionadas, ideal para gerentes de campanhas publicitárias. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar rapidamente várias especificações criativas, exibindo comparações dinâmicas em tela dividida com um tom de áudio analítico para demonstrar estratégias de teste A/B.
Crie um vídeo detalhado de demonstração de produto de 2 minutos para aumentar o reconhecimento da marca e gerar leads para um serviço B2B, destinado a equipes de marketing de produto. Utilize os avatares de IA do HeyGen e geração de Narração para apresentar a proposta de valor do serviço de forma abrangente, adotando um estilo visual envolvente com imagens de produto de alta qualidade e uma narração amigável e autoritária para criar vídeos geradores de leads.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Geração de Leads de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo impactantes que capturam a atenção e impulsionam o preenchimento de formulários para suas campanhas.
Vídeos de Geração de Leads Envolventes para Mídias Sociais.
Crie facilmente anúncios em vídeo cativantes para plataformas sociais, maximizando o alcance e incentivando os prospects a agir em suas ofertas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar um vídeo de anúncio de geração de leads de forma eficiente?
O HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo de alta qualidade e envolventes para geração de leads usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso permite que você produza rapidamente vídeos atraentes para suas campanhas de geração de leads.
O HeyGen suporta integrações técnicas para dados de Formulários de Geração de Leads?
Embora o HeyGen se concentre na criação robusta de vídeos, os ativos de vídeo que você produz são projetados para integrar-se perfeitamente em plataformas que oferecem Formulários de Geração de Leads nativos. Isso facilita a coleta eficiente de dados e a potencial sincronização em tempo real com seu CRM para otimizar conversões.
Quais especificações criativas o HeyGen oferece para anúncios em vídeo direcionados a públicos específicos?
O HeyGen oferece especificações criativas flexíveis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e controles de branding personalizados, para otimizar seus anúncios em vídeo para várias plataformas de mídia social e segmentos de público-alvo. Você pode garantir que seus vídeos de geração de leads sejam perfeitamente adaptados para máximo impacto em diferentes canais.
Como os anúncios em vídeo do HeyGen aumentam o reconhecimento da marca e impulsionam conversões?
O HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo profissional com avatares de IA e branding personalizado, o que aumenta significativamente o reconhecimento da marca em suas campanhas. Esses vídeos envolventes são projetados para capturar a atenção e incluem chamados à ação claros, impulsionando, em última análise, conversões mais altas para o seu negócio.