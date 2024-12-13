Crie um Vídeo de Anúncio de Geração de Leads que Converte

Aumente a geração de leads com anúncios em vídeo de alta conversão. Crie facilmente conteúdo envolvente a partir de roteiros usando o texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos ilustrando a integração perfeita de Formulários de Geração de Leads com um sistema CRM, direcionado a gerentes de operações de marketing. Empregue os avatares de IA do HeyGen e Legendas para guiar pelos passos técnicos com precisão, usando uma estética visual limpa e orientada por dados e uma narração informativa para destacar as capacidades de automação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de desempenho de 1,5 minuto focado em otimizar o ROI por meio de campanhas direcionadas, ideal para gerentes de campanhas publicitárias. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar rapidamente várias especificações criativas, exibindo comparações dinâmicas em tela dividida com um tom de áudio analítico para demonstrar estratégias de teste A/B.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo detalhado de demonstração de produto de 2 minutos para aumentar o reconhecimento da marca e gerar leads para um serviço B2B, destinado a equipes de marketing de produto. Utilize os avatares de IA do HeyGen e geração de Narração para apresentar a proposta de valor do serviço de forma abrangente, adotando um estilo visual envolvente com imagens de produto de alta qualidade e uma narração amigável e autoritária para criar vídeos geradores de leads.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Anúncio de Geração de Leads

Gere leads de alta qualidade de forma eficiente criando anúncios em vídeo envolventes projetados para conversão, aproveitando as ferramentas com tecnologia de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo e Avatar de IA
Defina sua mensagem principal e chamado à ação. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para transformar seu texto publicitário em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA, garantindo clareza e impacto.
2
Step 2
Aplique Sua Identidade de Marca
Aumente o reconhecimento da marca incorporando seus elementos visuais únicos. Aproveite os controles de Branding do HeyGen (logo, cores) e diversos modelos para manter uma identidade visual consistente que reforça o reconhecimento da marca.
3
Step 3
Adicione um Chamado à Ação Claro e Acessibilidade
Guie seu público para o próximo passo. Certifique-se de que seu chamado à ação seja proeminente e claro. Use as Legendas do HeyGen para aumentar a acessibilidade e o engajamento, tornando sua mensagem universalmente compreendida.
4
Step 4
Exporte para Campanhas e Conversões
Prepare seu vídeo para distribuição em várias plataformas. Use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para otimizar suas campanhas para máximo alcance e conversões, pronto para integrar-se com seus Formulários de Geração de Leads.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Sucesso do Cliente com Tecnologia de IA

Transforme depoimentos em anúncios em vídeo atraentes, construindo confiança e credibilidade para converter efetivamente os espectadores em leads qualificados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar um vídeo de anúncio de geração de leads de forma eficiente?

O HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo de alta qualidade e envolventes para geração de leads usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso permite que você produza rapidamente vídeos atraentes para suas campanhas de geração de leads.

O HeyGen suporta integrações técnicas para dados de Formulários de Geração de Leads?

Embora o HeyGen se concentre na criação robusta de vídeos, os ativos de vídeo que você produz são projetados para integrar-se perfeitamente em plataformas que oferecem Formulários de Geração de Leads nativos. Isso facilita a coleta eficiente de dados e a potencial sincronização em tempo real com seu CRM para otimizar conversões.

Quais especificações criativas o HeyGen oferece para anúncios em vídeo direcionados a públicos específicos?

O HeyGen oferece especificações criativas flexíveis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e controles de branding personalizados, para otimizar seus anúncios em vídeo para várias plataformas de mídia social e segmentos de público-alvo. Você pode garantir que seus vídeos de geração de leads sejam perfeitamente adaptados para máximo impacto em diferentes canais.

Como os anúncios em vídeo do HeyGen aumentam o reconhecimento da marca e impulsionam conversões?

O HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo profissional com avatares de IA e branding personalizado, o que aumenta significativamente o reconhecimento da marca em suas campanhas. Esses vídeos envolventes são projetados para capturar a atenção e incluem chamados à ação claros, impulsionando, em última análise, conversões mais altas para o seu negócio.

