Prompt de Exemplo 1
Como gerentes de produto ou equipes de marketing podem entender efetivamente um conceito complexo de análise? Gere um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos através de um formato de vídeo tutorial acessível. Visualmente, isso deve empregar gráficos dinâmicos e ilustrativos e texto conciso na tela, combinado com uma narração sofisticada de texto para vídeo e legendas integradas para máxima clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um inspirador vídeo DIY de 30 segundos direcionado a criadores de conteúdo e blogueiros de estilo de vida, demonstrando uma rápida dica de decoração para casa. O estilo visual deve ser dinâmico com cortes rápidos, apresentando cores vibrantes e uma trilha sonora energética, enquanto aproveita modelos e cenas pré-desenhados para criação rápida e suporte de biblioteca de mídia rica/estoque para filmagens B-roll.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tutorial de produto abrangente de 60 segundos como um vídeo instrucional para novos usuários de software, guiando-os pelo processo de integração de um novo aplicativo. Os visuais devem ser elegantes e focados em passeios pela interface do usuário, utilizando uma geração de narração profissional e música de fundo sutil, garantindo que o vídeo final possa ser facilmente adaptado para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais com Máquina

Transforme sem esforço seus guias de como fazer e explicações de produtos em tutoriais de vídeo envolventes com IA, sem necessidade de habilidades de edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo tutorial como texto, ou deixe nosso gerador de vídeo com IA ajudar a redigir seu roteiro para um início tranquilo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador e Visuais
Escolha entre uma diversa biblioteca de avatares de IA para apresentar seu tutorial, ou grave sua tela diretamente, aumentando a clareza com visuais dinâmicos.
3
Step 3
Adicione Melhorias e Branding
Integre legendas automáticas, gere narrações profissionais e aplique as cores e o logotipo exclusivos da sua marca para personalizar seu tutorial.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Renderize seu vídeo tutorial final de alta qualidade no formato de proporção desejado, pronto para compartilhamento fácil em qualquer plataforma.

Desenvolva Vídeos Explicativos e de Como Fazer Claros

Transforme operações e procedimentos de máquina complexos em vídeos explicativos facilmente digeríveis e guias de como fazer passo a passo para os usuários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais usando IA?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos tutoriais profissionais ao utilizar tecnologia avançada de gerador de vídeo com IA. Nossa plataforma permite que qualquer pessoa produza vídeos instrucionais de alta qualidade sem precisar de habilidades tradicionais de edição de vídeo, tornando o processo intuitivo e eficiente.

Posso usar avatares de IA em meus vídeos de como fazer para uma experiência mais envolvente?

Absolutamente! O HeyGen permite que você incorpore avatares de IA realistas em seus vídeos de como fazer, proporcionando um toque humano e aumentando o engajamento do espectador. Esses apresentadores de vídeo de IA podem transmitir sua mensagem usando narrações geradas por IA, trazendo seu conteúdo à vida de forma criativa.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para simplificar a produção de vídeos explicativos?

O HeyGen oferece um editor de vídeo online abrangente com uma rica biblioteca de modelos de vídeo projetados para simplificar a produção de vídeos explicativos e instrucionais envolventes. Você pode facilmente converter texto em fala para narração dinâmica e adicionar legendas profissionais, acelerando significativamente seu fluxo de criação de vídeo.

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos tutoriais visualmente atraentes com branding personalizado?

O HeyGen capacita você a criar vídeos tutoriais visualmente impressionantes, oferecendo amplas opções de personalização, incluindo a integração de ativos da sua marca. Você pode utilizar nossa biblioteca de mídia gratuita com fotos e vídeos de estoque para produzir visuais de IA de alta qualidade que realmente refletem a identidade da sua marca.

